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Бездействительный (Мод, Без рекламы)

Бездействительный (Мод, Без рекламы) v1.9.4

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Версия:
1.9.4
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:53
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 915
Описание

Бездействительный — это игра, в которой ты берешь на себя роль главного персонажа, частично зараженного таинственной инфекцией, охватившей мир. Действие происходит весной, через несколько месяцев после того, как загадочная болезнь начала разрушать общество. В мире, где человечество на грани вымирания, тебе предстоит взаимодействовать с окружающими людьми, преодолевать трудности выживания и пытаться сохранить свою человечность, несмотря на постоянную угрозу заражения.


Это не просто игра о выживании, но и о сложных отношениях, которые развиваются в условиях постапокалипсиса. Ты сталкиваешься с различными персонажами и ситуациями, которые могут повлиять на твою судьбу. В игре сочетаются элементы симулятора знакомств с жестким выживанием в мире зомби, где каждый выбор имеет значение. Несмотря на свою инфекцию, ты продолжаешь искать что-то важное, пытаясь сохранить то, что осталось от твоей прежней жизни.


Информация о модах
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 Теги темы: Новеллы, Без рекламы

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Скачать Бездействительный (Мод, Без рекламы) 118 Мб Ссылка 2 118 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Бездействительный (Мод, Без рекламы)


Комментарии (1)
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Говно
Говно 3 июня 2022 11:18
реклама есть. 😡
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