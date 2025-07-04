Бездействительный — это игра, в которой ты берешь на себя роль главного персонажа, частично зараженного таинственной инфекцией, охватившей мир. Действие происходит весной, через несколько месяцев после того, как загадочная болезнь начала разрушать общество. В мире, где человечество на грани вымирания, тебе предстоит взаимодействовать с окружающими людьми, преодолевать трудности выживания и пытаться сохранить свою человечность, несмотря на постоянную угрозу заражения.
Это не просто игра о выживании, но и о сложных отношениях, которые развиваются в условиях постапокалипсиса. Ты сталкиваешься с различными персонажами и ситуациями, которые могут повлиять на твою судьбу. В игре сочетаются элементы симулятора знакомств с жестким выживанием в мире зомби, где каждый выбор имеет значение. Несмотря на свою инфекцию, ты продолжаешь искать что-то важное, пытаясь сохранить то, что осталось от твоей прежней жизни.
Скачать Бездействительный (Мод, Без рекламы) v1.9.4 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.