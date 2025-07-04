Описание

Бездействительный — это игра, в которой ты берешь на себя роль главного персонажа, частично зараженного таинственной инфекцией, охватившей мир. Действие происходит весной, через несколько месяцев после того, как загадочная болезнь начала разрушать общество. В мире, где человечество на грани вымирания, тебе предстоит взаимодействовать с окружающими людьми, преодолевать трудности выживания и пытаться сохранить свою человечность, несмотря на постоянную угрозу заражения.





Это не просто игра о выживании, но и о сложных отношениях, которые развиваются в условиях постапокалипсиса. Ты сталкиваешься с различными персонажами и ситуациями, которые могут повлиять на твою судьбу. В игре сочетаются элементы симулятора знакомств с жестким выживанием в мире зомби, где каждый выбор имеет значение. Несмотря на свою инфекцию, ты продолжаешь искать что-то важное, пытаясь сохранить то, что осталось от твоей прежней жизни.