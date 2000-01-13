Выберите свой любимый автомобиль и управляйте им в оригинальной, веселой и захватывающей игре про спортивные автомобили! Существует ли автомобиль вашей мечты на самом деле? Вам нужна новая машина? Тогда вам понравится Sports Car 3. Это гоночная игра с великолепной графикой и автомобилями, которые понравятся всем.





SportsCar 3 — первая в мире мобильная игра, основанная на концепции искусственного интеллекта. Это оригинальное гоночное приложение, созданное крупнейшими именами в области технологий искусственного интеллекта.





Sport car 3 Taxi & Police drive simulator - гоночный проект, поражающий своими игровыми особенностями. В распоряжении геймеров будет масса интересного и увлекательного, что наверняка надолго увлечет каждого поклонника массовых продуктов. Они были готовы ездить по городским улицам с соблюдением правил дорожного движения, выполнять различные задания, работать в гараже над детальной настройкой множества моделей автомобилей, качественной графикой с изменением погоды и времени суток, детализированными салонами и т. гораздо более. Также есть локальный мультиплеер, позволяющий проводить соревнования на бескрайних просторах игрового мира.