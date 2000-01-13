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Sport car 3 : Taxi & Police - drive simulator (Мод, Много денег)

Sport car 3 : Taxi & Police - drive simulator (Мод, Много денег) 1.04.080

7
1
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SportCarGames
Версия:
1.04.080
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
id приложения:
com.free.racing.games.sportcar3.taxi.police
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
2 473

Выберите свой любимый автомобиль и управляйте им в оригинальной, веселой и захватывающей игре про спортивные автомобили! Существует ли автомобиль вашей мечты на самом деле? Вам нужна новая машина? Тогда вам понравится Sports Car 3. Это гоночная игра с великолепной графикой и автомобилями, которые понравятся всем.


SportsCar 3 — первая в мире мобильная игра, основанная на концепции искусственного интеллекта. Это оригинальное гоночное приложение, созданное крупнейшими именами в области технологий искусственного интеллекта.


Sport car 3 Taxi & Police drive simulator - гоночный проект, поражающий своими игровыми особенностями. В распоряжении геймеров будет масса интересного и увлекательного, что наверняка надолго увлечет каждого поклонника массовых продуктов. Они были готовы ездить по городским улицам с соблюдением правил дорожного движения, выполнять различные задания, работать в гараже над детальной настройкой множества моделей автомобилей, качественной графикой с изменением погоды и времени суток, детализированными салонами и т. гораздо более. Также есть локальный мультиплеер, позволяющий проводить соревнования на бескрайних просторах игрового мира.


Скриншоты

Информация о модах

Много золотых монет и бриллиантов.

 Теги темы: Много денег

Скачать Sport car 3 : Taxi & Police - drive simulator (Мод, Много денег) 1.04.080 взлом

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Скачать Sport car 3 : Taxi & Police - drive simulator (Мод, Много денег)
140 Мб
Ссылка 2
140 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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