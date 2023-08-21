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Tower Defense - GOLDEN LEGEND (Мод, Много денег)

Tower Defense - GOLDEN LEGEND (Мод, Много денег) 6.52

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SinDava Games
Версия:
6.52
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 114 Мб
id приложения:
com.sindav.towerdef
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 953

Tower Defense GOLDEN LEGEND - предлагает уникальный поворот в классическом жанре оборонительных игр, перенося игроков в мир, где история и космические приключения сталкиваются. Погрузившись в эту виртуальную вселенную, игроки встретятся с мифическими существами и зловещими монстрами, которые угрожают их цивилизации.


Ваша миссия — воплотить в жизнь героя эпических легенд, способного защитить свой мир от волн надвигающейся опасности. Вы будете строить защитные башни, улучшать их и использовать специальные способности, чтобы противостоять армиям врага. Игра требует от вас стратегического мышления и быстрой реакции, чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся угрозам и непредсказуемым врагам.


Каждый уровень в "Tower Defense GOLDEN LEGEND" — это новый боевой экран с собственной атмосферой, уникальными противниками и специальными вызовами. При этом игра предлагает комфортное и увлекательное пространство, где напряжение битв уравновешивается расслабляющими моментами и элементами веселья.



Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное золото

2. Неограниченное количество бриллиантов

3. Неограниченное количество обновлений

4. Без рекламы

 Теги темы: Много денег

Скачать Tower Defense - GOLDEN LEGEND (Мод, Много денег) 6.52 взлом

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Скачать Tower Defense - GOLDEN LEGEND (Мод, Много денег) 114 Мб Ссылка 2 114 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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