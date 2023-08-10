android-1.ru / Игры / Приключения / Red and Blue Stickman : Season 2 (Мод, Unlocked)
Red and Blue Stickman : Season 2 (Мод, Unlocked)

Red and Blue Stickman : Season 2 (Мод, Unlocked) 2.2.2

20
6
Скачать (115 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Great Arcade Games
Версия:
2.2.2
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
id приложения:
com.red.blue.stickman.v2
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
20
Комментарии:
0
Просмотров:
3 727

Red and Blue Stickman 2 возвращается с рядом захватывающих улучшений, готовых порадовать всех игроков. В этой захватывающей игре вы управляете двумя персонажами: красным и синим стикменом, работая вместе, чтобы выполнять разнообразные миссии и достичь цели.


Игра предлагает вам увлекательное управление двумя персонажами одновременно. Ваша задача - перемещать платформы, создавать пути и преодолевать сложные препятствия, чтобы оба стикмена достигли своих целей. Красный стикмен боится воды, а синий - огня, поэтому вам нужно бережно планировать свои действия, чтобы избежать их гибели.


Во время игры вы сможете собирать монеты и бриллианты, чтобы увеличить свой счет и получить дополнительные бонусы. Также вас ждут уровни с загадками, которые придется разгадывать, чтобы продвигаться вперед.



Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченный скин
  • Неограниченное количество жизней
 Теги темы: Unlocked

Скачать Red and Blue Stickman : Season 2 (Мод, Unlocked) 2.2.2 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Red and Blue Stickman : Season 2 (Мод, Unlocked) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
The Deer God
The Deer God
Версия: 1.20
Shadow Blade (Мод, Unlocked)
Shadow Blade (Мод, Unlocked)
Версия: 1.5.1
Galaxy Genome [Space Sim]
Galaxy Genome [Space Sim]
Версия: 11.5.29
Rules of Survival 2.0
Rules of Survival 2.0
Версия: 1.610637.613906
Бункер 21 Выживание с Сюжетом
Бункер 21 Выживание с Сюжетом
Версия: Chapter 4 FULL b191
Дом Страха 2: Хоррор Побег (Мод, Много подсказок)
Дом Страха 2: Хоррор Побег (Мод, Много подсказок)
Версия: 2.0
Garage: Bad Dream Adventure
Garage: Bad Dream Adventure
Версия: 1.0.255
Escape From Durka: Побег из дурки (Мод, Без рекламы)
Escape From Durka: Побег из дурки (Мод, Без рекламы)
Версия: 2.2.8

Отзывы о Red and Blue Stickman : Season 2 (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив