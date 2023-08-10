Red and Blue Stickman 2 возвращается с рядом захватывающих улучшений, готовых порадовать всех игроков. В этой захватывающей игре вы управляете двумя персонажами: красным и синим стикменом, работая вместе, чтобы выполнять разнообразные миссии и достичь цели.





Игра предлагает вам увлекательное управление двумя персонажами одновременно. Ваша задача - перемещать платформы, создавать пути и преодолевать сложные препятствия, чтобы оба стикмена достигли своих целей. Красный стикмен боится воды, а синий - огня, поэтому вам нужно бережно планировать свои действия, чтобы избежать их гибели.





Во время игры вы сможете собирать монеты и бриллианты, чтобы увеличить свой счет и получить дополнительные бонусы. Также вас ждут уровни с загадками, которые придется разгадывать, чтобы продвигаться вперед.



