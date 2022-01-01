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MR RACER : Car Racing Game - Premium - MULTIPLAYER (Мод, Много денег)

MR RACER : Car Racing Game - Premium - MULTIPLAYER (Мод, Много денег) 1.5.4.6

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Версия:
1.5.4.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ChennaiGames
Категория:
Гонки / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 651

MR RACER – захватывающая гоночная игра, которая приносит свежий ветер скоростным гонкам для истинных ценителей азарта. Здесь вас ждут удивительные открытые гонки, где ваше мастерство за рулем будет испытано до предела. MR RACER – одна из самых захватывающих гоночных игр, привлекающая игроков своей динамикой и возможностью достижения победы.


Игроки MR RACER всегда стремятся к победе в каждой гонке, стремясь произвести впечатление и завоевать крупные призы. В этой игре вы получите не только удовольствие от гонок, но и больше опыта, который поможет вам преодолевать все более сложные испытания. Откройте для себя новые трассы, улучшайте свои навыки и станьте королем дорог в мире MR RACER.


Присоединитесь к увлекательному миру гонок с MR RACER и испытайте настоящий адреналин скоростных соревнований. Эта игра подарит вам незабываемые эмоции и возможность прокатиться по самым захватывающим трассам. Станьте лучшим гонщиком, докажите свое мастерство и покорите все вызовы, бросаемые вам в MR RACER.



Скриншоты

Информация о модах

Неограниченные деньги/разблокированный автомобиль

 Теги темы: Много денег

Скачать MR RACER : Car Racing Game - Premium - MULTIPLAYER (Мод, Много денег) 1.5.4.6 взлом

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Скачать MR RACER : Car Racing Game - Premium - MULTIPLAYER (Мод, Много денег) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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