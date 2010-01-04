Добро пожаловать в мир исторических гонок с Apex Racing! В этой увлекательной гоночной игре вы станете гонщиком, который известен как "король скорости". Эта игра предлагает игрокам уникальную возможность погрузиться в мир гонок и испытать много интересных особенностей.
Вам предстоит принимать участие в захватывающих гонках, где ваше мастерство за рулем будет подвергаться серьезным испытаниям. В то же время, у вас будет возможность развивать свои базовые навыки вождения и научиться эффективно справляться с различными препятствиями на трассе.
Apex Racing также предоставляет игрокам захватывающие обновления и обслуживание, которые позволят вам участвовать в международных гонках и покорять новые вершины в мире автоспорта. Готовьтесь к невероятным приключениям на трассе и докажите, что вы настоящий король скорости!
МОД 1
- Реклама с вознаграждением
- Денег становится больше, когда вы тратите
МОД 2
- Меню модов
- Без рекламы
- Дрифт очков много
- Вы можете купить автомобиль напрямую за золотые монеты
- Вы можете купить автомобиль напрямую за банкноты
- Использование золотых монет или золотых монет не уменьшится, а только увеличится
- Ускорение игры
Скачать Apex Racing (Мод, Бесплатные покупки) v1.17.3 MOD APK
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