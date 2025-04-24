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Color Fill 3D (Мод, Много денег)

Color Fill 3D (Мод, Много денег) 300000.1.0

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Версия:
300000.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Good Job Games
Категория:
Головоломки / Пазлы
Обновлено:
Сегодня, 12:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 855
Скриншоты
Описание

"Color Fill 3D" - это захватывающая головоломка, наполненная разнообразными цветами и множеством сложных уровней, которые позволят вам проявить свой талант и интеллект. В игре вам предстоит передвигать квадратные блоки по доске, разбивая блоки другого цвета и заполняя ее своим цветом.


Простой способ игры и красивый интерфейс делают "Color Fill 3D" захватывающим и невероятно привлекательным для игроков. Вам нужно будет разработать стратегию и использовать свой ум, чтобы решать головоломки, заполняя доску цветом вашего блока. На первых уровнях может потребоваться много ходов, чтобы заполнить доску, но по мере прохождения вы станете более опытными и сможете легко побеждать.


Погрузитесь в мир "Color Fill 3D" и не сможете оторваться от этой увлекательной игры. Вы должны пройти каждый уровень, прежде чем сможете остановиться или сделать что-то еще. Готовы ли вы к вызову?


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Color Fill 3D (Мод, Много денег) v300000.1.0 MOD APK

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Скачать Color Fill 3D (Мод, Много денег) 77 Мб Ссылка 2 77 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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