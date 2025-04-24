"Color Fill 3D" - это захватывающая головоломка, наполненная разнообразными цветами и множеством сложных уровней, которые позволят вам проявить свой талант и интеллект. В игре вам предстоит передвигать квадратные блоки по доске, разбивая блоки другого цвета и заполняя ее своим цветом.
Простой способ игры и красивый интерфейс делают "Color Fill 3D" захватывающим и невероятно привлекательным для игроков. Вам нужно будет разработать стратегию и использовать свой ум, чтобы решать головоломки, заполняя доску цветом вашего блока. На первых уровнях может потребоваться много ходов, чтобы заполнить доску, но по мере прохождения вы станете более опытными и сможете легко побеждать.
Погрузитесь в мир "Color Fill 3D" и не сможете оторваться от этой увлекательной игры. Вы должны пройти каждый уровень, прежде чем сможете остановиться или сделать что-то еще. Готовы ли вы к вызову?
Много денег
Скачать Color Fill 3D (Мод, Много денег) v300000.1.0 MOD APK
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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