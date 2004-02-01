Jewel Ice Mania - это увлекательная классическая игра в жанре "три в ряд", которая подарит вам множество интересных уровней и вызовов. В этой игре вам не потребуется особого творчества, но зато понадобится терпение и отличные интеллектуальные способности.





Цель игры - разгадать головоломки, соединяя три или более одинаковых драгоценных камня на большом экране. Главное преимущество этой игры заключается в том, что здесь нет ограничения по времени, так что вы можете расслабиться и думать над своими ходами. Однако есть ограниченное количество головоломок на каждом уровне, поэтому вам придется проявить свои интеллектуальные способности, чтобы успешно завершить каждый уровень.





Чем выше баллы за выполнение миссий, тем больше новых вызовов вам предстоит принять. Jewel Ice Mania подарит вам часы увлекательного времяпрепровождения и позволит проявить вашу логику и стратегическое мышление. Если вы любите головоломки и игры в стиле "три в ряд", то это приложение обязательно придется вам по вкусу.



