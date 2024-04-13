Фрактальный Космос HD 2.642
Версия:
2.642
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Haze Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 364 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
30 101
Подготовьте свою космическую станцию. В космосе легко заблудиться, но с Fractal Space HD вы будете знать каждую часть станции и сможете найти любую комнату за считанные секунды. Это приложение для Android поможет вам с легкостью работать, путешествовать и играть часами! Fractal Space HD — ваше секретное оружие, позволяющее овладеть галактикой. Посетите планеты из самых разных галактик одним касанием!
Приготовьтесь к взлету, потому что ваша игра о выживании в космосе стала намного более реальной. Fractal Space HD является новым, улучшенным и лучше, чем когда-либо, благодаря таким функциям, как режим высокой четкости, который усложнит убийство, и совершенно новому полю астероидов.
Информация о модах
Полная игра, исправлено
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