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Фрактальный Космос HD

Фрактальный Космос HD 2.642

34
4
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Версия:
2.642
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Haze Games
Категория:
Без интернета / На русском / Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 364 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
30 101

Подготовьте свою космическую станцию. В космосе легко заблудиться, но с Fractal Space HD вы будете знать каждую часть станции и сможете найти любую комнату за считанные секунды. Это приложение для Android поможет вам с легкостью работать, путешествовать и играть часами! Fractal Space HD — ваше секретное оружие, позволяющее овладеть галактикой. Посетите планеты из самых разных галактик одним касанием!


Приготовьтесь к взлету, потому что ваша игра о выживании в космосе стала намного более реальной. Fractal Space HD является новым, улучшенным и лучше, чем когда-либо, благодаря таким функциям, как режим высокой четкости, который усложнит убийство, и совершенно новому полю астероидов.


Скриншоты

Информация о модах

Полная игра, исправлено

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Отзывы о Фрактальный Космос HD


Комментарии (1)
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Я
Я 13 апреля 2024 11:16
Игра интересная, с головоломками
Вот только управлять по экрану телефона чуть-чуть не удобно (вот бы джойстиком), а так всё норм, спасибо-лайк
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