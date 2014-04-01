Описание

С помощью Papers, Please APK вы можете играть в иммиграционную игру, в которой нелегальные иммигранты пытаются пересечь границу и остаться в ней.

Иммиграция является серьезной проблемой для большинства людей и правительств во всем мире. Вы можете сыграть в игру, которая разбирает сложность иммиграционного законодательства, взяв своих любимых персонажей из популярных популярных графических романов или комиксов и заставив их исчезнуть в игре, когда они попытаются обмануть систему!





Создайте собственных персонажей, играющих роль контрабандиста, помощника контрабандиста или уличного мальчишки. Используйте свое воображение, чтобы посмотреть на людей в новом свете. Получите что-то даром! Представьте, если бы вы могли помочь настоящим беженцам и иммигрантам пройти мимо пограничных патрулей, необходимых для предотвращения нелегального перехода людей из одной страны в другую. Попробуй это сейчас!