Описание

Вы помните, как здорово было играть в игры SEGA на своей Playstation? Yaba Sanshiro 2 Pro — лучший способ насладиться лучшими играми SEGA Saturn на своем телефоне Android.





Yaba Sanshiro 2 Pro позволяет вам играть в игры SEGA Saturn на вашем устройстве Android от поцарапанных картриджей до использования контроллеров Bluetooth. Вы также можете настроить свои параметры с помощью встроенного игрового редактора для всех типов игр — даже для тех, которые обычно не допускают настройки!





Yaba Sanshiro 2 Pro — это решение, позволяющее играть в игры SEGA Saturn с поцарапанных картриджей и из любого региона. Это также самый эффективный и дешевый способ играть в них на устройстве Android. Установите Yaba Sanshiro 2 Pro прямо сейчас и начните играть в игры SEGA Saturn на своем телефоне!