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YabaSanshiro 2 Pro (Мод, Оплачено)

YabaSanshiro 2 Pro (Мод, Оплачено) v1.17.7-PRO

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Версия:
1.17.7-PRO
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
devMiyax
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 14:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 34 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 949
Описание

Вы помните, как здорово было играть в игры SEGA на своей Playstation? Yaba Sanshiro 2 Pro — лучший способ насладиться лучшими играми SEGA Saturn на своем телефоне Android.


Yaba Sanshiro 2 Pro позволяет вам играть в игры SEGA Saturn на вашем устройстве Android от поцарапанных картриджей до использования контроллеров Bluetooth. Вы также можете настроить свои параметры с помощью встроенного игрового редактора для всех типов игр — даже для тех, которые обычно не допускают настройки!


Yaba Sanshiro 2 Pro — это решение, позволяющее играть в игры SEGA Saturn с поцарапанных картриджей и из любого региона. Это также самый эффективный и дешевый способ играть в них на устройстве Android. Установите Yaba Sanshiro 2 Pro прямо сейчас и начните играть в игры SEGA Saturn на своем телефоне!


Информация о модах

Оплачено

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Скачать YabaSanshiro 2 Pro (Мод, Оплачено) v1.17.7-PRO MOD APK

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Скачать YabaSanshiro 2 Pro (Мод, Оплачено) 34 МБ Ссылка 2 34 МБ
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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