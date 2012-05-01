Описание

Invitation Maker & Card Design — это инструмент для создания пригласительных билетов, который не требует от пользователя множества дизайнерских приемов, потому что он поможет вам. Пользователи могут добавлять контент, фотографии, редактировать цвета и т. д., чтобы сделать свои карты особенными и уникальными, чтобы иметь возможность записывать особые события с помощью карт.





В жизни каждого будет много важных случаев, когда необходимо использовать приглашения, чтобы пригласить на него родственников, друзей или многих других гостей. Приложение поможет вам создать свои собственные карты для отправки специальным гостям. Красивая открытка сделает событие вашей жизни более особенным, чем другие. Начните планировать самые красивые приглашения, чтобы разослать своим важным гостям.



