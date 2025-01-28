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TimeStamp Camera (Мод, Unlocked)

TimeStamp Camera (Мод, Unlocked) 1.8.4

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Версия:
1.8.4
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Map05
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
820
Скриншоты
Описание

TimeStamp Camera Mod APK - это приложение, которое автоматически добавляет временные метки к фотографиям, сделанным пользователями. Эта функция позволяет прикреплять не только дату и время, но и другие метаданные, создавая детализированные снимки с информацией о месте и событиях. Приложение значительно упрощает процесс добавления таких деталей, делая фотографии более информативными и уникальными.


Пользователи могут настроить автоматические временные метки перед съемкой, добавляя подписи, местоположение и другие эксклюзивные данные. Несмотря на то, что даты устанавливаются автоматически, дополнительные настройки позволяют персонализировать фотографии. Это особенно полезно при публикации в интернете, так как фотографии с временными метками и дополнительной информацией выглядят более профессионально и информативно.


Функция временной метки в TimeStamp Camera Mod APK основана на данных системы устройства, обеспечивая точность даты, времени и местоположения. Это приложение идеально подходит для тех, кто хочет хранить воспоминания с дополнительными деталями, или для профессионалов, которым важно фиксировать точное время и место съемки. Благодаря таким возможностям, фотографии приобретают дополнительную ценность и информативность.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать TimeStamp Camera (Мод, Unlocked) v1.8.4 MOD APK

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Скачать TimeStamp Camera (Мод, Unlocked) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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