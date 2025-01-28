Описание

TimeStamp Camera Mod APK - это приложение, которое автоматически добавляет временные метки к фотографиям, сделанным пользователями. Эта функция позволяет прикреплять не только дату и время, но и другие метаданные, создавая детализированные снимки с информацией о месте и событиях. Приложение значительно упрощает процесс добавления таких деталей, делая фотографии более информативными и уникальными.





Пользователи могут настроить автоматические временные метки перед съемкой, добавляя подписи, местоположение и другие эксклюзивные данные. Несмотря на то, что даты устанавливаются автоматически, дополнительные настройки позволяют персонализировать фотографии. Это особенно полезно при публикации в интернете, так как фотографии с временными метками и дополнительной информацией выглядят более профессионально и информативно.





Функция временной метки в TimeStamp Camera Mod APK основана на данных системы устройства, обеспечивая точность даты, времени и местоположения. Это приложение идеально подходит для тех, кто хочет хранить воспоминания с дополнительными деталями, или для профессионалов, которым важно фиксировать точное время и место съемки. Благодаря таким возможностям, фотографии приобретают дополнительную ценность и информативность.