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Terra Nil (Мод, Unlocked)

Terra Nil (Мод, Unlocked) 1.1.0-Beta1

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Версия:
1.1.0-Beta1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 653 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 051

Верните мир своими уникальными стратегиями! Terra Nil — это совершенная игра-симулятор строительства, в которой вам предстоит принимать трудные решения, восстанавливая разрушенную землю до ее первоначального состояния.


Готовы ли вы принять этот грандиозный вызов? В Terra Nil вы должны искать и собирать ресурсы, строить фабрики и объекты для борьбы с загрязнением и преодолевать стихийные бедствия, чтобы спасти землю. Благодаря реалистичной графике и сложному игровому процессу Terra Nil проверит ваши навыки планирования и принятия решений, как никогда раньше.


Отправляйтесь в захватывающее путешествие по восстановлению окружающей среды уже сегодня вместе с Terra Nil! Наслаждайтесь реалистичной графикой и напряженным геймплеем, принимая непростые решения за судьбу планеты. Станьте частью этого эпического приключения, которое проверит ваши навыки стратега.


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Информация о модах

полная версия разблокирована

 Теги темы: Unlocked

Скачать Terra Nil (Мод, Unlocked) 1.1.0-Beta1 взлом

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Скачать Terra Nil (Мод, Unlocked) 653 Мб Ссылка 2 653 Мб

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