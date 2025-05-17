TENADA: 3D Animated Text Art (Мод, Unlocked) 5.3.2
Революционное приложение для 3D анимации и дизайна
TENADA — это революционное приложение для анимации и дизайна, которое преобразует обычные фотографии, видео и текст в захватывающие 3D-визуализации. С более чем 300 видами текстовых анимаций и множеством других впечатляющих эффектов, это приложение открывает новые горизонты для творчества. Идеально подходит для создания профессиональных логотипов, плакатов, миниатюр и других видов визуального контента, TENADA обеспечивает пользователей мощными инструментами редактирования, которые легко использовать.
С помощью TENADA пользователи могут не только анимировать объекты в 3D-пространстве, но и добавлять синемаграфии и эффекты частиц, чтобы оживить статические изображения. Эксклюзивные функции, такие как экспорт с прозрачным фоном, делают это приложение идеальным инструментом для подготовки контента для социальных сетей. Встроенные шаблоны, бесплатные шрифты и изображения позволяют легко настраивать и адаптировать дизайн под любые нужды.
Программа дает возможность каждому раскрыть свой творческий потенциал, предлагая функции, которые раньше были доступны только в сложных и дорогих программах для профессионалов. Откройте для себя мир 3D моушен-дизайна и поделитесь своими идеями и проектами с миром.
Премиум разблокировка
Скачать TENADA: 3D Animated Text Art (Мод, Unlocked) v5.3.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.