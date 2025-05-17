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TENADA: 3D Animated Text Art (Мод, Unlocked)

TENADA: 3D Animated Text Art (Мод, Unlocked) 5.3.2

Революционное приложение для 3D анимации и дизайна
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Версия:
5.3.2
Требования:
Android 9
Разработчик:
TENADA Corp.
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Сегодня, 17:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 011
Скриншоты
Описание

TENADA — это революционное приложение для анимации и дизайна, которое преобразует обычные фотографии, видео и текст в захватывающие 3D-визуализации. С более чем 300 видами текстовых анимаций и множеством других впечатляющих эффектов, это приложение открывает новые горизонты для творчества. Идеально подходит для создания профессиональных логотипов, плакатов, миниатюр и других видов визуального контента, TENADA обеспечивает пользователей мощными инструментами редактирования, которые легко использовать.


С помощью TENADA пользователи могут не только анимировать объекты в 3D-пространстве, но и добавлять синемаграфии и эффекты частиц, чтобы оживить статические изображения. Эксклюзивные функции, такие как экспорт с прозрачным фоном, делают это приложение идеальным инструментом для подготовки контента для социальных сетей. Встроенные шаблоны, бесплатные шрифты и изображения позволяют легко настраивать и адаптировать дизайн под любые нужды.


Программа дает возможность каждому раскрыть свой творческий потенциал, предлагая функции, которые раньше были доступны только в сложных и дорогих программах для профессионалов. Откройте для себя мир 3D моушен-дизайна и поделитесь своими идеями и проектами с миром. 


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать TENADA: 3D Animated Text Art (Мод, Unlocked) v5.3.2 MOD APK

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Скачать TENADA: 3D Animated Text Art (Мод, Unlocked) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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