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Beyond the Room - Новая игра в жанре побега из комнаты для Андроид


Beyond the Room — это захватывающий квест в стиле "эскейп", представленный талантливой студией Dark Dome. Игра была торжественно выпущена 23 июня 2024 года и сейчас доступна на платформе Google Play, в то время как версия для iOS пока остаётся под вопросом.


Игроки погрузятся в мрачные коридоры здания, которое покоилось без жизни последние шесть лет, где их ждут многоуровневые и сложные головоломки. Особую остроту впечатлений добавляет задание по поиску десяти укромных теней, спрятанных в самых неожиданных уголках.

В "Beyond the Room" предусмотрены как стандартная версия с рекламой, так и премиум-версия без рекламы. Последняя включает в себя эксклюзивную дополнительную сцену, которая раскрывает дополнительные тайны таинственного города Hidden Town. Премиум-игроки также получают неограниченное количество подсказок и поддержку русского языка.


Это восьмой проект от Dark Dome в жанре "эскейп", и он обязательно заинтересует как новичков, так и опытных любителей жанра. И, возможно, станет прекрасным способом развлечь вашу девушку, пока вы заняты делами.

Категория:
Новости / Новинки
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