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Новая настольная игра Welcome To Everdell на ПК и смартфоны


Welcome To Everdell - представляет собой свежий релиз в сегменте цифровых настольных игр, разработанный компанией Dire Wolf. С 25 июня игра стала доступна на платформах iOS, Android и PC, и предлагается по цене в 699 рублей. За эту сумму игрокам открывается доступ к одиночным и многопользовательским режимам, что делает предложение особенно привлекательным. Игра "Welcome To Everdell" визуально и геймплейно напоминает знаменитую настольную игру Everdell, однако отличается более простыми правилами.




Однако в App Store отсутствует поддержка русского языка, а информация о возможности игры между различными платформами не предоставляется. Среди заметных достоинств игры — отсутствие внутриигровых покупок и рекламы, что делает игровой процесс более приятным. Простые и понятные правила делают "Welcome To Everdell" подходящей не только для взрослых, но и для детей, что стимулирует семейное общение и совместное времяпровождение.


В игре "Welcome To Everdell" каждый игрок стремится построить наиболее процветающий город. За четыре игровых раунда участники развивают свои земли, стремясь завоевать признание короля и выиграть игру, что добавляет стратегическую глубину и увлекательность в процесс.

Категория:
Новости / Новинки
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