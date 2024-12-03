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The Rise of the Golden Idol (Мод, Unlocked)

The Rise of the Golden Idol (Мод, Unlocked) 1.4

Детективное расследование в тени легенды
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Версия:
1.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
54
Скриншоты
Описание

The Rise of the Golden Idol переносит вас в мрачные и загадочные 1970-е, где древний артефакт, золотой идол, вновь становится объектом интриг. Через три века после трагедии семьи Клаудсли миф о всемогущем идоле оживает, привлекая учёных, культистов и жадных до власти искателей приключений. Вашей задачей будет раскрыть их тайные замыслы и жуткую правду, связывающую эти события.


Игра предлагает увлекательное расследование 20 сверхъестественных дел в жанре point and click. Собирайте улики, распутывайте загадки и разгадывайте мотивы преступлений. The Rise of the Golden Idol объединяет атмосферу эпохи галлюциногенов, дискотек и парапсихологии с глубоким, напряжённым сюжетом, который увлечёт каждого любителя детективов. Раскройте тайну, которая изменит всё!


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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать The Rise of the Golden Idol (Мод, Unlocked) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб

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