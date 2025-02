Описание

The Rise of the Golden Idol переносит вас в мрачные и загадочные 1970-е, где древний артефакт, золотой идол, вновь становится объектом интриг. Через три века после трагедии семьи Клаудсли миф о всемогущем идоле оживает, привлекая учёных, культистов и жадных до власти искателей приключений. Вашей задачей будет раскрыть их тайные замыслы и жуткую правду, связывающую эти события.





Игра предлагает увлекательное расследование 20 сверхъестественных дел в жанре point and click. Собирайте улики, распутывайте загадки и разгадывайте мотивы преступлений. The Rise of the Golden Idol объединяет атмосферу эпохи галлюциногенов, дискотек и парапсихологии с глубоким, напряжённым сюжетом, который увлечёт каждого любителя детективов. Раскройте тайну, которая изменит всё!