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Стикмен против Монстра (Мод Меню)

Стикмен против Монстра (Мод Меню) 2.0.01

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Версия:
2.0.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
533
Скриншоты
Описание

Stickman vs Monster: Idle RPG — это увлекательная и расслабляющая игра, которая сочетает в себе элементы стратегического боя и автоматического сражения. В этой игре вы собираете команду из различных героев, оснащаете их мощным снаряжением и позволяете им самостоятельно сражаться с волнами монстров. Даже если вы не играете в данный момент, ваши герои продолжают свою борьбу и зарабатывают награды, что позволяет вам наслаждаться прогрессом в любое время.


Основной акцент в игре сделан на стратегии. Несмотря на автоматический бой, успех зависит от ваших решений. Важно выбрать подходящих героев, у которых есть уникальные способности, и правильно расставить их в зависимости от их сильных и слабых сторон. Это позволит вам создавать мощные комбо, перехитрить монстров и продвигаться в игре.


Каждый этап принесет новые испытания, а ваша команда будет становиться сильнее, предоставляя вам шанс наслаждаться игрой в своем собственном темпе.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Режим Бога

Валюта никогда не падает

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Стикмен против Монстра (Мод Меню) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб

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