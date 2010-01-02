Описание

Stickman vs Monster: Idle RPG — это увлекательная и расслабляющая игра, которая сочетает в себе элементы стратегического боя и автоматического сражения. В этой игре вы собираете команду из различных героев, оснащаете их мощным снаряжением и позволяете им самостоятельно сражаться с волнами монстров. Даже если вы не играете в данный момент, ваши герои продолжают свою борьбу и зарабатывают награды, что позволяет вам наслаждаться прогрессом в любое время.





Основной акцент в игре сделан на стратегии. Несмотря на автоматический бой, успех зависит от ваших решений. Важно выбрать подходящих героев, у которых есть уникальные способности, и правильно расставить их в зависимости от их сильных и слабых сторон. Это позволит вам создавать мощные комбо, перехитрить монстров и продвигаться в игре.





Каждый этап принесет новые испытания, а ваша команда будет становиться сильнее, предоставляя вам шанс наслаждаться игрой в своем собственном темпе.