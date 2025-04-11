Описание

Добро пожаловать в Sword of Convallaria, где в тенях процветающего портового города Вейверун-Сити плетутся заговоры и скрытые угрозы. События разворачиваются в 992 году Сияющего календаря, спустя семь лет после Войны за независимость в Ирии. Торговля процветает, но вместе с ней растут амбиции союзных наций и вспыхивают тайные конфликты. Несмотря на запреты, контрабанда драгоценного люксита продолжается, разжигая скрытую борьбу за власть.





Возьмите на себя управление мобильным отрядом и пройдите через смертельно опасные миссии. Сражайтесь с врагами, раскрывайте интриги и принимайте сложные решения, чтобы защитить Ирии и раскрыть тайны Кровавого люксита. Эпический сюжет, стратегические битвы и харизматичные персонажи гарантируют незабываемое приключение в мире, где каждый шаг может изменить судьбу нации!