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Sword of Convallaria (Мод меню)

Sword of Convallaria 1.19.1

Мод меню
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Версия:
1.19.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
XD Entertainment Pte Ltd
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
145
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Sword of Convallaria, где в тенях процветающего портового города Вейверун-Сити плетутся заговоры и скрытые угрозы. События разворачиваются в 992 году Сияющего календаря, спустя семь лет после Войны за независимость в Ирии. Торговля процветает, но вместе с ней растут амбиции союзных наций и вспыхивают тайные конфликты. Несмотря на запреты, контрабанда драгоценного люксита продолжается, разжигая скрытую борьбу за власть.


Возьмите на себя управление мобильным отрядом и пройдите через смертельно опасные миссии. Сражайтесь с врагами, раскрывайте интриги и принимайте сложные решения, чтобы защитить Ирии и раскрыть тайны Кровавого люксита. Эпический сюжет, стратегические битвы и харизматичные персонажи гарантируют незабываемое приключение в мире, где каждый шаг может изменить судьбу нации!


Информация о модах
  • Меню
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Sword of Convallaria (Мод меню) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб

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