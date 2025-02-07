EXOLOPER — уникальный меха-экшен теперь доступен в App Store

Как и ожидалось, мобильная игра EXOLOPER вышла 10 февраля 2025 года и уже доступна для скачивания в App Store. Однако версия для Android не планируется. Для запуска на iPhone или iPad потребуется минимум iOS 12.0. Разработчик также добавил поддержку геймпада для удобного управления, но русского языка в списке локализаций нет.

Модель распространения

Игру можно скачать бесплатно, при этом первая кампания доступна без оплаты. Вторая же часть контента разблокируется за 199 рублей.





Геймплей и механики

EXOLOPER предлагает уникальный геймплей, который отличается от классических PvP-шутеров на меха-роботах. Игрокам предстоит занять место пилота огромного боевого робота, исследовать локации, сражаться с врагами и адаптироваться к различным погодным условиям. Настройка внешнего и внутреннего вида меха позволяет персонализировать свой боевой аппарат.





Тактические элементы

Одним из ключевых аспектов игры является своевременное отступление. Если игрок видит, что противников становится слишком много, важно вовремя покинуть локацию, чтобы сохранить накопленные ресурсы и не потерять всё после поражения.

Кроссплатформенность в экосистеме Apple

EXOLOPER поддерживает кроссплатформенную игру и кросс-сохранения между устройствами Apple. Играть можно на iOS, iPadOS, macOS и tvOS, что делает проект удобным для пользователей экосистемы Apple.





Итоги

EXOLOPER предлагает свежий взгляд на меха-экшен с акцентом на исследование, тактику и кастомизацию. Благодаря кроссплатформенности и поддержке геймпадов, игра обещает быть удобной и захватывающей для поклонников жанра. Уже сейчас можно испытать свои силы в этой уникальной вселенной!