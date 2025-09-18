Tiny Robots: Portal Escape — захватывающий квест в стиле escape room

Студия Snapbreak Games выпустила мобильную игру Tiny Robots: Portal Escape, которая быстро завоевала популярность и вошла в топ-20 приключений в российском App Store. Одной из причин такого успеха стало то, что игра доступна бесплатно, а внутриигровые покупки позволяют восполнять энергию и отключать рекламу.

Геймплей и особенности

Tiny Robots: Portal Escape — это квест с элементами головоломок среднего уровня сложности, выполненный в формате «escape room». Игрокам предстоит собирать предметы, взаимодействовать с окружением и находить пути для прохождения на новые локации. Вас ждут:

Мини-игры по взлому механизмов ;

Эпические битвы с боссами-роботами ;

Создание артефактов в собственном гараже, которые помогут в схватках с противниками.

Кастомизация персонажей

Игроки могут настроить внешний вид своего робота, выбрав различные скины. Варианты кастомизации включают сотни комбинаций, например, голову акулы или реактивный двигатель вместо ног, что добавляет игре уникальности.

Технические детали и поддержка

Tiny Robots: Portal Escape поддерживает русский язык и уже собрала более 50 000 скачиваний в Google Play. Разработчики активно обновляют игру, выпуская патчи с новыми достижениями, улучшением уровней и балансировкой внутриигровой экономики.

Итоги

Tiny Robots: Portal Escape предлагает сочетание интересных головоломок, зрелищных босс-файтов и продуманной системы кастомизации. Благодаря регулярным обновлениям и бесплатному доступу, игра продолжает привлекать новых игроков, становясь одной из самых интересных в жанре мобильных квестов.