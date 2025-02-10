android-1.ru / Новости / Новинки / Golf Super Crew — мультиплеерный симулятор гольфа с динамичным геймплеем

Golf Super Crew — мультиплеерный симулятор гольфа с динамичным геймплеем


10 февраля 2025 года Wemade выпустила Golf Super Crew на iOS и Android. Это многопользовательский симулятор гольфа, в котором игроки соревнуются, стараясь загнать мяч в лунку за минимальное количество ударов.

Основные режимы игры

Суперлига — ключевой режим игры, в котором участвуют 20 команд со всего мира. Матчи проходят в реальном времени, но ждать своей очереди не нужно — все игроки совершают броски одновременно по системе «всегда твоя очередь». Это делает геймплей динамичным и непрерывным.


Для тех, кто предпочитает более расслабленный формат, доступен режим 1v1, где можно играть в удобном темпе. Разработчики сравнивают его с отправкой сообщений: игроки выполняют удары тогда, когда им удобно, без временных ограничений.

Дополнительные возможности

  • Создание собственных полей: игроки могут проектировать уникальные участки для гольфа, приглашать друзей и наблюдать, насколько быстро они справятся с прохождением.

  • Кастомизация аватаров: можно менять внешний вид персонажа, создавая уникальный стиль.

  • Настройка фоновой музыки: в игре доступны различные жанры музыки, включая оркестровые композиции, рок и джаз.

Итоги

Golf Super Crew предлагает свежий взгляд на жанр симуляторов гольфа, сочетая динамичные онлайн-соревнования с возможностью кастомизации и создания собственных полей. Если вы любите спортивные игры с необычными механиками, этот проект может стать отличным выбором!

Категория:
Новости / Новинки
Обновлено:
Просмотров:
0
Читайте также:
FOG 3v3 Battle — динамичная мобильная стратегия с командными битвами
FOG 3v3 Battle — динамичная мобильная стратегия с командными битвами
EXOLOPER — уникальный меха-экшен теперь доступен в App Store
EXOLOPER — уникальный меха-экшен теперь доступен в App Store
Granny 5: Time To Wake Up — лучший фанатский проект по мотивам хоррора
Granny 5: Time To Wake Up — лучший фанатский проект по мотивам хоррора
Fly Punch Boom: мобильный порт аниме-файтинга уже доступен
Fly Punch Boom: мобильный порт аниме-файтинга уже доступен
Rock Way: Rock Band Simulator — музыкальный симулятор от KakaduGame уже доступен
Rock Way: Rock Band Simulator — музыкальный симулятор от KakaduGame уже доступен
Exoloper — новый меха-экшен от создателя Interloper выйдет в феврале 2025
Exoloper — новый меха-экшен от создателя Interloper выйдет в феврале 2025
Soul Idle: Two Sides of Girls — глобальная версия корейского idle-RPG выходит в феврале
Soul Idle: Two Sides of Girls — глобальная версия корейского idle-RPG выходит в феврале
Mr. Hopp's Playhouse 2 HD — обновлённая версия классического хоррора уже доступна
Mr. Hopp's Playhouse 2 HD — обновлённая версия классического хоррора уже доступна
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив