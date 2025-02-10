Golf Super Crew — мультиплеерный симулятор гольфа с динамичным геймплеем

10 февраля 2025 года Wemade выпустила Golf Super Crew на iOS и Android. Это многопользовательский симулятор гольфа, в котором игроки соревнуются, стараясь загнать мяч в лунку за минимальное количество ударов.

Основные режимы игры

Суперлига — ключевой режим игры, в котором участвуют 20 команд со всего мира. Матчи проходят в реальном времени, но ждать своей очереди не нужно — все игроки совершают броски одновременно по системе «всегда твоя очередь». Это делает геймплей динамичным и непрерывным.





Для тех, кто предпочитает более расслабленный формат, доступен режим 1v1, где можно играть в удобном темпе. Разработчики сравнивают его с отправкой сообщений: игроки выполняют удары тогда, когда им удобно, без временных ограничений.

Дополнительные возможности

Создание собственных полей : игроки могут проектировать уникальные участки для гольфа, приглашать друзей и наблюдать, насколько быстро они справятся с прохождением.

Кастомизация аватаров : можно менять внешний вид персонажа, создавая уникальный стиль.

Настройка фоновой музыки: в игре доступны различные жанры музыки, включая оркестровые композиции, рок и джаз.

Итоги

Golf Super Crew предлагает свежий взгляд на жанр симуляторов гольфа, сочетая динамичные онлайн-соревнования с возможностью кастомизации и создания собственных полей. Если вы любите спортивные игры с необычными механиками, этот проект может стать отличным выбором!