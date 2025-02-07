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Rust Mobile — альфа-тест глобальной версии стартует 14 февраля


Facepunch Studios разослали приглашения на альфа-тест глобальной версии Rust Mobile. Вместе с письмами игроки получили установочный файл, позволяющий заранее загрузить дополнительные данные перед запуском серверов 14 февраля. Тестирование продлится до 21 февраля, но доступ получат только те, кто был приглашён. Вход возможен только через западные аккаунты.


Системные требования и ограничения

Если ваше устройство оснащено чипсетом ниже Snapdragon 8 Gen 1, игра предупредит о возможных проблемах с производительностью или полной несовместимости. Полный клиент Rust Mobile весит 4 ГБ, а альфа-тест проводится официально для игроков из Канады. Всего участие в тестировании примут 2000 игроков, которые первыми смогут опробовать мобильную версию Rust.

Будущие тесты и новые возможности

Разработчики планируют расширять географию тестов, постепенно увеличивая количество доступных регионов и тестировщиков. Среди уникальных возможностей мобильной версии заявлена кастомизация домов с помощью скинов, что позволит сделать убежища более индивидуальными. Помимо привычных элементов, таких как лошади и первобытные технологии, в игре появится и бронированный танк Брэдли.


Итоги

Альфа-тест Rust Mobile — важный этап в развитии мобильной версии культового сурвайвала. Пока доступ к игре остаётся ограниченным, но в будущем разработчики обещают расширить круг участников. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить возможность присоединиться к следующему этапу тестирования!

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Новости / Новинки
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