Tiny Dangerous Dungeons Remake — обновлённая версия классического платформера выходит в марте

Студия Adventure Islands активно работает над ремейком Tiny Dangerous Dungeons — классического пиксельного платформера, который впервые появился на PC 1 марта 2019 года. Сейчас в Steam уже доступна демоверсия, а полноценный релиз состоится 6–7 марта 2025 года (в зависимости от часового пояса) на PC, iOS и Android.

Что нового в ремейке?

В отличие от оригинальной версии, ремейк предлагает:

Подземелья увеличены в 2 раза , что добавляет больше пространства для исследования.

Обновлённая пиксельная графика с яркими цветами и улучшенной анимацией.

Новые головоломки, секреты и предметы , которые расширяют геймплей.

Битвы с 5 уникальными боссами , требующими стратегического подхода.

Полностью переделанная физика и обновлённый саундтрек, делающий атмосферу ещё глубже.

Благодаря множеству секретов у игроков появится больше мотивации исследовать каждый уголок подземелий. Особенно стоит обратить внимание на то, что случится при сборе всех спрятанных сокровищ.

Премиальная версия для смартфонов

На мобильных устройствах Tiny Dangerous Dungeons Remake выйдет в премиальном формате — без внутриигровых покупок и рекламы. Цена составит 349 рублей, но при этом игра не будет поддерживать русский язык.

Итоги

Ремейк Tiny Dangerous Dungeons — это не просто обновлённая версия, а полностью переделанная игра с улучшенной механикой, визуалом и контентом. Если вы любите классические платформеры с глубоким исследованием и сложными боссами, не пропустите релиз в марте 2025 года!