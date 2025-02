Same Room Same Day — новый психологический шутер от Bugi Games

Студия Bugi Games анонсировала свою новую игру — Same Room Same Day. Судя по трейлеру, это шутер от первого лица с элементами психологического хоррора, странными уровнями и потусторонними существами. Игра разрабатывается сразу для PC, iOS и Android.

Дата релиза и предрегистрация

Проект ожидается 7 марта 2025 года, а предрегистрация уже открыта в Play Market и Steam. В App Store на данный момент страницы нет. В Steam доступна демоверсия, позволяющая оценить атмосферу игры до официального выхода.

Геймплей и сюжет

Игроки окажутся внутри «психологической травмы Розалин» — девушке необходимо достичь внутреннего покоя, а игрокам предстоит помочь ей справиться с детскими страхами. Интересная особенность проекта — роль психотерапевта с револьвером, который исцеляет травмы буквально с помощью оружия.





Ключевые особенности

Поддержка контроллеров , что делает управление удобным на разных платформах.

Полноценный одиночный режим , без мультиплеера.

Локализация на русский язык , что обеспечит комфортное прохождение для русскоязычных игроков.

Мрачная атмосфера и динамичный геймплей, сочетающий элементы шутера и психологического хоррора.

Для кого игра?

В Steam Same Room Same Day рекомендована владельцам Killing Floor 2 и Amnesia: The Dark Descent, что намекает на баланс экшена и напряжённого хоррора.

Итоги

Same Room Same Day обещает стать интересным проектом для любителей необычных шутеров с глубоким сюжетом. Предрегистрация уже доступна, а демоверсия в Steam позволяет заранее погрузиться в атмосферу игры.