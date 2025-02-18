Same Room Same Day — новый психологический шутер от Bugi Games
Студия Bugi Games анонсировала свою новую игру — Same Room Same Day. Судя по трейлеру, это шутер от первого лица с элементами психологического хоррора, странными уровнями и потусторонними существами. Игра разрабатывается сразу для PC, iOS и Android.
Дата релиза и предрегистрация
Проект ожидается 7 марта 2025 года, а предрегистрация уже открыта в Play Market и Steam. В App Store на данный момент страницы нет. В Steam доступна демоверсия, позволяющая оценить атмосферу игры до официального выхода.
Геймплей и сюжет
Игроки окажутся внутри «психологической травмы Розалин» — девушке необходимо достичь внутреннего покоя, а игрокам предстоит помочь ей справиться с детскими страхами. Интересная особенность проекта — роль психотерапевта с револьвером, который исцеляет травмы буквально с помощью оружия.
Ключевые особенности
Поддержка контроллеров, что делает управление удобным на разных платформах.
Полноценный одиночный режим, без мультиплеера.
Локализация на русский язык, что обеспечит комфортное прохождение для русскоязычных игроков.
Мрачная атмосфера и динамичный геймплей, сочетающий элементы шутера и психологического хоррора.
Для кого игра?
В Steam Same Room Same Day рекомендована владельцам Killing Floor 2 и Amnesia: The Dark Descent, что намекает на баланс экшена и напряжённого хоррора.
Итоги
Same Room Same Day обещает стать интересным проектом для любителей необычных шутеров с глубоким сюжетом. Предрегистрация уже доступна, а демоверсия в Steam позволяет заранее погрузиться в атмосферу игры.