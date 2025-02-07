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I Am Security — необычный симулятор вышибалы теперь доступен на Android


Изначально разработанная для PC-игроков с VR-очками, игра I Am Security от студии NEW FOLDER GAMES теперь доступна и на мобильных устройствах. Android-версия вышла 15 февраля 2025 года во всех странах, включая Россию, и уже набрала более 100 000 скачиваний с средней оценкой 4,5 звезды. В отличие от PC-версии, мобильная игра не требует VR-устройств, но при этом сохраняет оригинальный геймплей.

Геймплей и механики

В I Am Security игрокам предстоит стать вышибалой в ночном клубе, проверяя посетителей перед тем, как решать, впускать их внутрь или нет. Для выполнения задач можно использовать необычные гаджеты и забавные механики, например:

  • Снимать с гостей предметы одежды,

  • Брить бороды,

  • Призывать рой пчёл,

  • Оснащать нарушителей реактивным ранцем и отправлять их в космос.

Борьба с контрабандой и внутриигровая экономика

Некоторые посетители попытаются пронести запрещённые предметы, и задача игрока — вовремя обнаружить контрабанду. Предметы, изъятые у гостей, можно продавать и на вырученные деньги приобретать новые инструменты, среди которых:

  • АК-47,

  • Яйца,

  • Электрошокер,

  • Водяной пистолет,

  • Бита и многое другое.

Итоги

I Am Security предлагает необычное сочетание юмора, динамичного геймплея и интерактивного взаимодействия с посетителями ночного клуба. Смешные ситуации, нелепые гаджеты и множество способов решения задач делают игру увлекательной для любителей необычных симуляторов. Скачать её можно уже сейчас на Android!

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Новости / Новинки
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