I Am Security — необычный симулятор вышибалы теперь доступен на Android

Изначально разработанная для PC-игроков с VR-очками, игра I Am Security от студии NEW FOLDER GAMES теперь доступна и на мобильных устройствах. Android-версия вышла 15 февраля 2025 года во всех странах, включая Россию, и уже набрала более 100 000 скачиваний с средней оценкой 4,5 звезды. В отличие от PC-версии, мобильная игра не требует VR-устройств, но при этом сохраняет оригинальный геймплей.

Геймплей и механики

В I Am Security игрокам предстоит стать вышибалой в ночном клубе, проверяя посетителей перед тем, как решать, впускать их внутрь или нет. Для выполнения задач можно использовать необычные гаджеты и забавные механики, например:

Снимать с гостей предметы одежды,

Брить бороды,

Призывать рой пчёл,

Оснащать нарушителей реактивным ранцем и отправлять их в космос.

Борьба с контрабандой и внутриигровая экономика

Некоторые посетители попытаются пронести запрещённые предметы, и задача игрока — вовремя обнаружить контрабанду. Предметы, изъятые у гостей, можно продавать и на вырученные деньги приобретать новые инструменты, среди которых:

АК-47,

Яйца,

Электрошокер,

Водяной пистолет,

Бита и многое другое.

Итоги

I Am Security предлагает необычное сочетание юмора, динамичного геймплея и интерактивного взаимодействия с посетителями ночного клуба. Смешные ситуации, нелепые гаджеты и множество способов решения задач делают игру увлекательной для любителей необычных симуляторов. Скачать её можно уже сейчас на Android!