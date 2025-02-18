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Gangs Fighter: Vice Island — открытый мир, перестрелки и безумные трюки


14 февраля 2025 года состоялся релиз мобильной игры Gangs Fighter: Vice Island в Google Play. Игрокам предстоит отправиться на улицы Вайс-Ленда, участвовать в перестрелках с врагами-ботами, забирать у них оружие и деньги, а также кататься на самых разных автомобилях, включая гоночные модели.

Геймплей и механики

Карта города наполнена различными заданиями, среди которых:

  • Перестрелки с противниками,

  • Прохождение мини-игр, включая стрельбище с клоунами и Веномом,

  • Выполнение каскадёрских трюков и хаос в открытом мире.

Хотя в игре предусмотрена авто-наводка на врагов, управление огнестрельным оружием требует навыков. Например, стрельба из АК-47 затруднена высокой отдачей — пули часто летят выше цели. Интересной деталью стало появление подкрепления врагов: если игрок встанет у них на пути, его просто переедут. Однако после победы можно забрать их машины.

Свобода действий

Gangs Fighter: Vice Island предлагает огромный выбор занятий: можно стать гонщиком, гангстером, каскадёром или просто устроить хаос в городе. В арсенале игрока доступны:

  • Пистолеты и гранатомёты,

  • Экзотическое оружие, включая пушку, призывающую торнадо.

Итоги

Gangs Fighter: Vice Island — это динамичный экшен с открытым миром, полным возможностей для безумных развлечений. От перестрелок и уличных гонок до экспериментов с оружием — здесь каждый найдёт способ проявить себя. Игра уже доступна в Google Play, так что самое время отправиться в Вайс-Ленд!

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Новости / Новинки
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