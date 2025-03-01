Doors Online — мобильная версия популярного хоррора из Roblox

Режим DOORS в Roblox стал настоящим феноменом, собрав более 6 миллиардов запусков. В нём игроки исследуют комнаты в поисках предметов, необходимых для выживания при столкновении с монстрами. 18 февраля 2025 года в Google Play вышла отдельная мобильная игра Doors Online, которая во многом повторяет концепцию оригинала. Это сразу заметили РУ-геймеры, испытавшие проект на старте.

Геймплей и особенности

Игрокам в Doors Online предстоит:

Исследовать комнаты в поисках ключей и других предметов,

Прятаться от монстров , используя укромные места,

Разгадывать головоломки для продвижения дальше.

Игра начинается с небольшого обучения, которое помогает разобраться в механиках. Геймплей ведётся от первого лица, а если монстр вас догонит — на экране появляется скример.

Как определить приближение монстра?

Одним из ключевых элементов игры является наблюдательность. Когда монстр приближается, лампочки начинают мерцать. Это сигнал, что пора искать укрытие, иначе вас настигнет опасность.





Лучше играть в кооперативе

Хотя Doors Online можно проходить в одиночку, без команды друзей игровой процесс ощущается менее захватывающим. Кооперативное исследование делает игру интереснее, позволяя координировать действия и разделять задачи.





Поддержка и обновления

Разработчики продолжают активно поддерживать игру. 11 марта 2025 года вышло крупное обновление, в котором были исправлены ошибки и улучшена стабильность.





Итоги

Doors Online — это мобильная адаптация популярного хоррора DOORS из Roblox, предлагающая схожий опыт с возможностью играть на смартфоне. Если вам нравятся кооперативные ужастики с элементами головоломок, этот проект определённо стоит попробовать!