DDTank Universe — тактическая 2D-аниме-гача в духе Worms

5 марта 2025 года состоялся релиз DDTank Universe на Android. Однако проект доступен только в Play Market Австралии и рассчитан на игроков старше 15 лет из-за наличия аниме-девушек в откровенных нарядах. В отличие от классических аниме-гач, здесь сражения проходят в стиле Worms, где команды поочерёдно атакуют друг друга на 2D-локациях.

Геймплей и механики

Игроки берут на себя роль командира отряда бойцов, которые сражаются против слизней и других врагов. В бою важны точность прицеливания, выбор оружия и использование уникальных умений героев:

Некоторые персонажи наносят AoE-урон ,

Другие способны исцелять союзников ,

Оружие и способности зависят от экипировки и уровня героя.

Прокачка и гача-система

Как и в большинстве гача-игр, персонажей можно усиливать, улучшая экипировку, повышая уровень и выполняя возвышение. Призываются новые бойцы через систему круток. Помимо этого, игроки могут исследовать небольшие PvE-локации или участвовать в PvP-сражениях.

Дополнительный контент включает:

Ежемесячный премиальный пропуск ,

Ежедневные награды (особенно в течение первых 7 дней),

Ивенты с редкими призами.

Испытания и внутриигровые задания

Разработчики добавили различные квесты и испытания, которые позволяют получать дополнительные материалы для прокачки и гача-билеты. Это делает игру более динамичной и добавляет разнообразия в ежедневный геймплей.





Итоги

DDTank Universe предлагает необычное сочетание тактических 2D-сражений и аниме-гача-механик. Если вам нравятся игры в стиле Worms и аниме-RPG с глубокой системой прокачки, то этот проект может вас заинтересовать. Следите за новостями, возможно, в будущем игра появится в других регионах!