DARKEST DAYS — глобальное тестирование уже началось

Глобальное тестирование DARKEST DAYS официально стартовало, и теперь игроки на Android и PC могут скачать клиент игры через Google Play Монголии и Steam. В этом выживании с видом от третьего лица управление полностью ручное, а на старте предусмотрено обучение основным механикам, таким как:

Передвижение,

Обыск зданий и сбор ресурсов,

Бег и стрельба в мертвецов.

Ивенты и бонусы

Разработчики активно проводят внутриигровые события, поощряя активных игроков:

Ежедневные награды — чем больше дней подряд вы заходите, тем ценные призы получаете.

Ежедневные миссии — за выполнение заданий можно получить дополнительные бонусы.

Гонка уровней — чем быстрее игрок достигает максимального уровня, тем больше уникальных наград его ожидает.

Дата выхода глобальной версии

Полноценный глобальный релиз DARKEST DAYS запланирован на 27 марта 2025 года. Пока идёт предрегистрация в мобильных маркетах и Steam, что даёт возможность первым получить доступ к игре и бонусам на старте.

Итоги

DARKEST DAYS предлагает захватывающее выживание в мрачном мире с динамичными сражениями и разнообразными активностями. Если вам нравятся игры с открытым миром, лутингом и PvE-битвами, стоит пройти предрегистрацию уже сейчас!