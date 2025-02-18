WYD M: глобальный релиз мобильной MMORPG с ретро-графикой

Мобильная игра WYD M вышла за пределы Южной Кореи и теперь доступна для глобальных игроков. Изначально ограниченная регионами, игра теперь открыта для скачивания в App Store и Google Play. Несмотря на то, что официально сервера должны открыться 22 февраля в 7 утра по московскому времени, игра уже доступна для некоторых пользователей, и по свежим видеоматериалам можно заметить, что тесты идут полным ходом.







Геймплей и классический подход

WYD M представляет собой MMORPG, выполненную в ретро-стиле с изометрической камерой, где основной геймплей заключается в уничтожении мобов и выполнении квестов на разнообразных картах. Игра возвращает нас к классическим корням жанра, где фокус смещен на мелкую, но увлекательную работу с снаряжением и повышение уровня персонажа. На старте путешествия игроки получают возможность кататься на коне, что придает особую динамичность и свободу передвижения по игровому миру.



Четыре класса и контент для высоких уровней

В WYD M предлагается выбор из четырех классов, каждый из которых обладает уникальными навыками и особенностями. На более высоких уровнях игрокам предстоит не только продолжить борьбу с многочисленными врагами, но и участвовать в полевых сражениях, осадах замков и гильдейских играх. Это обещает интересный контент для тех, кто ценит как соло-прохождение, так и командную работу.



Графика и язык игры

Одним из примечательных моментов является настройка графики, которая позволяет каждому игроку адаптировать внешний вид игры под свои предпочтения. Также стоит отметить, что игра пока доступна только на английском языке, а для глобальной версии был открыт один сервер.





Что ожидать от WYD M

Для любителей классического жанра MMORPG с элементами стратегии и PvP, WYD M представляет собой отличный выбор. Несмотря на относительно скромный старт и ограниченные возможности в глобальной версии, проект обещает стать популярным среди поклонников ретро-игр и старой школы.