Morimens — кросс-платформенная стратегия с элементами рогалика

Студия Qookka Games выпустила кросс-платформенную игру Morimens 15 декабря 2024 года на iOS и Android, а ещё 2 августа 2023 года — на PC. Проект получил в основном положительные отзывы в Steam, занял 34-е место среди стратегий в тайском App Store и имеет 4,4 звезды в Google Play. Однако в России игру нельзя скачать напрямую, а её глобальная версия поддерживает только английский язык.

Особенности геймплея и механики

Одной из главных причин интереса к Morimens является щадящая гача-система. В отличие от большинства азиатских гача-игр, игрокам не приходится копить месяцами на нужного персонажа, а система возвышения не требует чрезмерных затрат. Даже если баннер на конкретного героя завершился, остаётся шанс получить его бесплатно.

Другой важной особенностью Morimens является система карточных битв, дополненная элементами рогалика. Здесь многое зависит от синергии карт и тактики игрока, что позволяет побеждать даже на сложных уровнях при грамотном планировании. Важным плюсом также является отсутствие «паверкрипа», который часто встречается в аниме-гачах и вынуждает игроков постоянно прокачивать персонажей.





Атмосфера и сюжет

Morimens выделяется не только механиками, но и своим атмосферным сюжетом. Разработчики вдохновились произведениями Говарда Лавкрафта, идеально передав драматическую и таинственную атмосферу. Однако для тех, кто не хочет вникать в историю, предусмотрена возможность пропуска сюжетных сцен.

Итоги

Morimens — это удачное сочетание карточной стратегии, рогалика и качественного сюжета в мрачной стилистике. Удобная гача-система, тактические сражения и отсутствие принудительной прокачки делают игру привлекательной как для любителей стратегий, так и для фанатов атмосферных приключений. Если вам нравится умный геймплей без навязанных ограничений, то Morimens — отличный выбор!