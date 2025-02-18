Lokko — креативный 3D-платформер о доставке пиццы и создании уровней

Индийская студия Appy Monkeys Software разрабатывает Lokko — кросс-платформенный 3D-платформер, создаваемый в рамках India Hero Project 2025. В центре геймплея — доставка пиццы за ограниченное время с использованием бега, вождения транспорта и телепортации. Но главной особенностью станет гибкий редактор уровней, позволяющий игрокам не только создавать собственные трассы, но и добавлять NPC, боссов и другие элементы, формируя уникальный игровой процесс.

Редактор и кастомизация

Возможность добавлять NPC, боссов, препятствия и механики .

Широкая кастомизация персонажей, NPC и машин , что делает каждую игровую сессию уникальной.

Бесконечные возможности для творчества благодаря расширенным инструментам создания уровней.

Платформы и управление

На данный момент дата выхода Lokko остаётся неизвестной, а также неясно, появится ли игра на Android, или останется эксклюзивом iOS. Тем не менее, разработчики обещают поддержку контроллеров DualSense и Xbox, а также сенсорного управления для смартфонов и планшетов.

Сюжет и противостояние пиццерий

Локко и его брат Lokko Sr. управляют небольшой, но легендарной пиццерией Lokko Pizza, готовя лучшие пиццы в мире и доставляя их в любую точку планеты, пока они не остыли. Однако на пути героев встаёт злобная сеть фастфуда Goobol, которая всеми силами пытается помешать их бизнесу.

Итоги

Lokko обещает стать не только динамичным платформером с элементами гонок, но и инструментом для создания собственных уровней, дающим игрокам бесконечные возможности для творчества. Поддержка различных типов управления делает проект ещё более доступным. Следите за новостями, чтобы узнать точную дату выхода!