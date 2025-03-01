RCS: Real Combat Simulator — первый бета-тест нового авиасимулятора уже начался

Издатель RORTOS запустил первый бета-тест мобильного авиасимулятора RCS: Real Combat Simulator. Тестирование проходит в Google Play и охватывает 191 страну, за исключением России. Игра предлагается по цене $0,99 и ориентирована на реалистичные воздушные бои.

Геймплей и механики

Игроки возьмут на себя командование современными истребителями, выполняя сложные боевые миссии. В ходе операций можно осваивать тактики «воздух-воздух» и «воздух-земля», используя гироскоп для управления наклоном самолёта.

Основные особенности:

Реалистичная физика : взлёты, посадки и манёвры выполнены с учётом реальных законов аэродинамики.

Тысячи HD-аэропортов и военных авиабаз по всему миру.

Полноценные 3D-кабины с высокой детализацией.

Боевые задания и вооружение

Миссии проходят в различных погодных условиях и в разное время суток. В распоряжении пилотов:

Ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» ,

Бомбы и пушки ,

Средства противодействия для защиты от атак врага.

С каждым обновлением разработчики планируют добавлять новые боевые самолёты. На старте доступны M-346FA и F/A-18.

Редактор карт и настройка миссий

В RCS: Real Combat Simulator игроки могут создавать свои собственные миссии. Для этого доступны:

Редактор карт на основе спутниковых снимков и данных о высотах,

Настройки ИИ-противников ,

Редактирование погодных условий и времени суток.

Итоги

RCS: Real Combat Simulator предлагает реалистичные воздушные сражения, разнообразные миссии и глубокую настройку игрового процесса. Благодаря качественной физике, детализированным самолётам и редактору карт, игра уже привлекает внимание фанатов авиасимуляторов. Бета-тест продолжается, а с выходом обновлений проект получит ещё больше контента!