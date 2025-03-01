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RCS: Real Combat Simulator — первый бета-тест нового авиасимулятора уже начался


Издатель RORTOS запустил первый бета-тест мобильного авиасимулятора RCS: Real Combat Simulator. Тестирование проходит в Google Play и охватывает 191 страну, за исключением России. Игра предлагается по цене $0,99 и ориентирована на реалистичные воздушные бои.

Геймплей и механики

Игроки возьмут на себя командование современными истребителями, выполняя сложные боевые миссии. В ходе операций можно осваивать тактики «воздух-воздух» и «воздух-земля», используя гироскоп для управления наклоном самолёта.

Основные особенности:

  • Реалистичная физика: взлёты, посадки и манёвры выполнены с учётом реальных законов аэродинамики.

  • Тысячи HD-аэропортов и военных авиабаз по всему миру.

  • Полноценные 3D-кабины с высокой детализацией.

Боевые задания и вооружение

Миссии проходят в различных погодных условиях и в разное время суток. В распоряжении пилотов:

  • Ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля»,

  • Бомбы и пушки,

  • Средства противодействия для защиты от атак врага.

С каждым обновлением разработчики планируют добавлять новые боевые самолёты. На старте доступны M-346FA и F/A-18.

Редактор карт и настройка миссий

В RCS: Real Combat Simulator игроки могут создавать свои собственные миссии. Для этого доступны:

  • Редактор карт на основе спутниковых снимков и данных о высотах,

  • Настройки ИИ-противников,

  • Редактирование погодных условий и времени суток.

Итоги

RCS: Real Combat Simulator предлагает реалистичные воздушные сражения, разнообразные миссии и глубокую настройку игрового процесса. Благодаря качественной физике, детализированным самолётам и редактору карт, игра уже привлекает внимание фанатов авиасимуляторов. Бета-тест продолжается, а с выходом обновлений проект получит ещё больше контента!

Категория:
Новости / Новинки
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