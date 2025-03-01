RCS: Real Combat Simulator — первый бета-тест нового авиасимулятора уже начался
Издатель RORTOS запустил первый бета-тест мобильного авиасимулятора RCS: Real Combat Simulator. Тестирование проходит в Google Play и охватывает 191 страну, за исключением России. Игра предлагается по цене $0,99 и ориентирована на реалистичные воздушные бои.
Геймплей и механики
Игроки возьмут на себя командование современными истребителями, выполняя сложные боевые миссии. В ходе операций можно осваивать тактики «воздух-воздух» и «воздух-земля», используя гироскоп для управления наклоном самолёта.
Основные особенности:
Реалистичная физика: взлёты, посадки и манёвры выполнены с учётом реальных законов аэродинамики.
Тысячи HD-аэропортов и военных авиабаз по всему миру.
Полноценные 3D-кабины с высокой детализацией.
Боевые задания и вооружение
Миссии проходят в различных погодных условиях и в разное время суток. В распоряжении пилотов:
Ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля»,
Бомбы и пушки,
Средства противодействия для защиты от атак врага.
С каждым обновлением разработчики планируют добавлять новые боевые самолёты. На старте доступны M-346FA и F/A-18.
Редактор карт и настройка миссий
В RCS: Real Combat Simulator игроки могут создавать свои собственные миссии. Для этого доступны:
Редактор карт на основе спутниковых снимков и данных о высотах,
Настройки ИИ-противников,
Редактирование погодных условий и времени суток.
Итоги
RCS: Real Combat Simulator предлагает реалистичные воздушные сражения, разнообразные миссии и глубокую настройку игрового процесса. Благодаря качественной физике, детализированным самолётам и редактору карт, игра уже привлекает внимание фанатов авиасимуляторов. Бета-тест продолжается, а с выходом обновлений проект получит ещё больше контента!