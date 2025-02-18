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DREDGE: Лавкрафтовский хоррор про рыбалку теперь на мобильных устройствах


27 февраля 2025 года состоялся релиз мобильного порта DREDGE в App Store и Google Play. В американском Play Market игра доступна за $11. Дополнения продаются отдельно, а в России издатель Black Salt Games решил не выпускать проект.

Сюжет и атмосфера

Игроки возьмут на себя роль капитана рыболовного траулера, исследующего затерянные острова и их окрестные воды. Однако за безмятежной рыбалкой скрывается ужасающая тайна: в глубинах океана обитают чудовищные создания, напоминающие существа из произведений Говарда Лавкрафта. Морские кошмары и необъяснимые события сопровождают игроков на протяжении всего путешествия.

Геймплей и механики

  • Разные концовки, зависящие от решений игрока.

  • Особенности рыбалки: ночью можно поймать мутировавшую рыбу, которая ценится дороже у торговцев.

  • Прокачка судна: со временем игроки смогут улучшать корабль, увеличивая его возможности.

  • Ловушки для крабов и новые острова, открывающиеся по мере исследования.

Итоги

DREDGE на мобильных устройствах — это атмосферная смесь рыбалки и хоррора, предлагающая глубокий сюжет и мрачные тайны. Любители мистики, исследований и необычных приключений найдут здесь уникальный опыт. Если вас привлекает лавкрафтовская эстетика и мрачные тайны, стоит попробовать игру уже сейчас!

Категория:
Новости / Новинки
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