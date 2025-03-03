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Fragmented Fear — новый мобильный хоррор в стиле MiSide


Соло-разработчик AniByte! работает над новым мобильным психологическим хоррором Fragmented Fear. Игра будет бесплатной, но с рекламной монетизацией. В данный момент проходит предрегистрация на Android через Google Play, а в Монголии отображается возможность загрузить раннюю версию.

Сеттинг и геймплей

Fragmented Fear представляет собой психологический хоррор, где аниме-элементы сочетаются с графикой в стиле PlayStation 2. Геймплей явно вдохновлён MiSide — игрокам предстоит убегать от японской школьницы, которая меняет свой облик в зависимости от времени суток и развития сюжета.

Дополнительные особенности игры:

  • Атмосферный саундтрек и элементы напряжения.

  • Исследование локаций в поисках ответов и тёмных секретов школы.

  • Предметы, такие как ключи, позволяющие открывать двери и шкафчики.

Чем интересен проект?

По первым впечатлениям, Fragmented Fear выглядит намного качественнее большинства мобильных клонов MiSide, благодаря атмосферному дизайну, напряжённому игровому процессу и интересной механике смены поведения преследователя.


Итоги

Если вы любите японские хорроры, атмосферные исследования и динамичные погони, Fragmented Fear может стать отличным выбором. Следите за обновлениями в Google Play, чтобы не пропустить официальный запуск!

Категория:
Новости / Новинки
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