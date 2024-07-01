Hazard Days Extraction Shooter — выживание в постапокалиптическом мире

1 июля 2024 года в Google Play вышел тактический шутер с элементами выживания — Hazard Days Extraction Shooter. Игра доступна во всём мире, включая Россию, и предлагает игрокам почувствовать себя сталкером, отправляющимся на вылазки за ценными ресурсами и экипировкой. Однако каждый поход — это испытание, ведь запасы кислорода ограничены, а встреча с врагами может привести к кровотечению, требующему бинтов и болеутоляющих.

Геймплей и механики

Игрокам предстоит исследовать опасные территории, собирая полезные предметы, улучшая броню и оружие. Локации полны заброшенных домов, автомобилей и других объектов, которые можно обыскать. Однако инвентарь ограничен, а каждая секунда на территории противников увеличивает риск столкновения с опасными врагами.

Особенности игры:

Ограниченное время на миссию из-за запаса кислорода,

Тактические бои , где ранения требуют медицинской помощи,

Компактный инвентарь и простая система лута ,

Компас, указывающий путь к эвакуации.

Соло-режим и атмосфера сталкерства

В отличие от многих современных extraction-шутеров, в Hazard Days Extraction Shooter нет мультиплеера. Это означает, что никто не сможет устроить вам засаду в кустах или выследить на выходе. Атмосфера выживания и одиночных вылазок напоминает Mini DAYZ и серию S.T.A.L.K.E.R., что делает проект особенно привлекательным для фанатов жанра.

Развитие и обновления

Несмотря на то, что релиз состоялся более полугода назад, игра продолжает активно развиваться. Разработчики добавляют новые задания, улучшения, а также возможность взаимодействовать с торговцем перед вылазкой. Русская локализация уже присутствует, что делает игру доступной для широкой аудитории.





Итоги

Hazard Days Extraction Shooter предлагает глубокий и вдумчивый геймплей, сочетая элементы тактического шутера и survival-игр. Если вам нравится исследовать опасные территории, искать редкие ресурсы и выживать в одиночку, эта игра точно заслуживает внимания.