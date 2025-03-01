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Spider Man 3 — очередная пародия или новая альтернатива для фанатов?


Пока Sony и другие крупные издатели откладывают выпуск новой игры про Человека-паука, в App Store и Google Play продолжают появляться проекты, пытающиеся занять эту нишу. Одним из таких стала Spider Man 3, которая вышла 24 февраля 2025 года и до сих пор доступна для скачивания в Google Play по всему миру. Разработчики, похоже, не слишком беспокоятся о возможных судебных разбирательствах, выпуская игру с очевидными отсылками к культовому супергерою.

Геймплей и механика

В Spider Man 3 игроки берут под контроль героя в костюме, напоминающем наряд из «Человека-паука: Возвращение домой». Однако вместо исследования открытого мира и полётов на паутине по Нью-Йорку, геймплей сводится к поэтапным битвам с различными противниками. Среди врагов встречаются как злодеи, так и известные супергерои из вселенной Marvel.

За победы в сражениях игроки получают:

  • Лутбоксы с фрагментами новых костюмов,

  • Возможность ускорить получение награды за просмотр рекламы.

Недочёты и сырая механика

Несмотря на амбиции, Spider Man 3 страдает от ряда технических проблем:

  • Отсутствие физики: персонаж легко проходит сквозь объекты во время атак.

  • Неумелый ИИ врагов: они повторяются, а их атаки выглядят неестественно — зачастую они просто выставляют кулак вперёд, отнимая 10 HP у игрока.

  • Однообразность: отсутствие уникальных боевых механик делает игровой процесс предсказуемым и быстро надоедающим.

Стоит ли играть в Spider Man 3?

Этот проект сложно назвать полноценной заменой официальным играм о Человеке-пауке, но он может заинтересовать фанатов супергеройских экшенов, которые хотят попробовать что-то новое. Однако из-за технических недоработок и однообразности геймплея ожидать от игры слишком многого не стоит.

Категория:
Новости / Новинки
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