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Expelled — интерактивный детектив с реиграбельным сюжетом


12 марта 2025 года состоялся релиз Expelled — игры с рисованной графикой и запутанным, но реиграбельным сюжетом. По сюжету главного героя обвиняют в убийстве, которое он возможно совершил, но доказательства предстоит искать в ходе детективного расследования. В этой истории игроку придётся либо найти настоящего преступника, либо очистить своё имя, если он действительно сбросил студентку английской школы из окна.

Доступность и платформы

Игра уже доступна в App Store за 499 рублей, но русский язык пока не поддерживается. Из-за этого проект не вошёл в топ-200 российского маркета. Помимо iOS, игру можно купить и скачать на PC (Steam) и Nintendo Switch.

Геймплей и механики

Разработчики позиционируют Expelled как «визуальную новеллу нового поколения» с открытой структурой повествования:

  • Игроки могут свободно перемещаться по локациям, выбирая, с кем и когда взаимодействовать.

  • Диалоги не линейны — можно говорить то, что хочется, но другие персонажи запоминают каждое ваше слово.

  • NPC действуют независимо, занимаясь своими делами, независимо от действий игрока.

  • Сюжет развивается динамично, а так как у вас есть только один день на поиски убийцы, каждая минута на счету.

Стоит ли попробовать?

Если вам нравятся глубокие детективные истории с множеством вариантов развитияExpelled — это необычный и атмосферный проект. Однако из-за отсутствия русской локализации он может быть сложным для понимания без знания английского. Если же вас не пугает языковой барьер, то игра обещает захватывающий опыт с высокой реиграбельностью и неожиданными развязками.

Категория:
Новости / Новинки
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