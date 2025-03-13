Game of Thrones: Kingsroad — старт предрегистрации и награды для игроков

14 марта 2025 года началась предрегистрация на Game of Thrones: Kingsroad — кросс-платформенную ARPG от Netmarble. Пока что точная дата релиза неизвестна, а страница в App Store ещё не открыта. Тем не менее, пройти регистрацию можно через официальный сайт, Google Play и Steam. Стоит учитывать, что игра не будет доступна в России.

Платформы и кроссплей

Game of Thrones: Kingsroad поддерживает кроссплей, позволяя игрокам с PC и мобильных устройств играть вместе. Кроме того, для PC будет доступен отдельный лаунчер, который не требует привязки к Steam.





Награды за предрегистрацию

Игроки, прошедшие предрегистрацию, получат полезные внутриигровые бонусы, включая:

50 000 бронзы ,

Набор Ночного Дозора ,

3 эксклюзивных эмодзи ,

Задний фон с тематикой Трёхглазого Ворона ,

24 сундука с ценными предметами ,

20 красителей одежды.

Все награды будут доставлены через внутриигровую почту на релизе.

Геймплей и особенности

Игра предложит открытый мир Вестероса с оригинальной историей и знакомыми персонажами из вселенной «Игры престолов». Боевая система будет иммерсивной и динамичной, в формате ARPG. Игроки смогут:

Нападать на врагов скрытно ,

Вступать в прямые сражения с использованием тактических приёмов,

Исследовать мир Вестероса, выполняя квесты и развивая персонажа.

Итоги

Game of Thrones: Kingsroad обещает стать крупным кросс-платформенным проектом, сочетающим захватывающий сюжет и активные сражения. Если вам нравятся игры по вселенной «Игры престолов», уже сейчас можно пройти предрегистрацию, чтобы получить ценные награды на старте!