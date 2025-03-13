android-1.ru / Новости / Новинки / Game of Thrones: Kingsroad — старт предрегистрации и награды для игроков

Game of Thrones: Kingsroad — старт предрегистрации и награды для игроков


14 марта 2025 года началась предрегистрация на Game of Thrones: Kingsroad — кросс-платформенную ARPG от Netmarble. Пока что точная дата релиза неизвестна, а страница в App Store ещё не открыта. Тем не менее, пройти регистрацию можно через официальный сайт, Google Play и Steam. Стоит учитывать, что игра не будет доступна в России.

Платформы и кроссплей

Game of Thrones: Kingsroad поддерживает кроссплей, позволяя игрокам с PC и мобильных устройств играть вместе. Кроме того, для PC будет доступен отдельный лаунчер, который не требует привязки к Steam.


Награды за предрегистрацию

Игроки, прошедшие предрегистрацию, получат полезные внутриигровые бонусы, включая:

  • 50 000 бронзы,

  • Набор Ночного Дозора,

  • 3 эксклюзивных эмодзи,

  • Задний фон с тематикой Трёхглазого Ворона,

  • 24 сундука с ценными предметами,

  • 20 красителей одежды.

Все награды будут доставлены через внутриигровую почту на релизе.

Геймплей и особенности

Игра предложит открытый мир Вестероса с оригинальной историей и знакомыми персонажами из вселенной «Игры престолов». Боевая система будет иммерсивной и динамичной, в формате ARPG. Игроки смогут:

  • Нападать на врагов скрытно,

  • Вступать в прямые сражения с использованием тактических приёмов,

  • Исследовать мир Вестероса, выполняя квесты и развивая персонажа.

Итоги

Game of Thrones: Kingsroad обещает стать крупным кросс-платформенным проектом, сочетающим захватывающий сюжет и активные сражения. Если вам нравятся игры по вселенной «Игры престолов», уже сейчас можно пройти предрегистрацию, чтобы получить ценные награды на старте!

Категория:
Новости / Новинки
Обновлено:
Просмотров:
0
Читайте также:
MiniTales — тактическая RPG с элементами настольных игр и рогалика
MiniTales — тактическая RPG с элементами настольных игр и рогалика
DC: Dark Legion — предзагрузка стартовала, релиз уже близко
DC: Dark Legion — предзагрузка стартовала, релиз уже близко
Expelled — интерактивный детектив с реиграбельным сюжетом
Expelled — интерактивный детектив с реиграбельным сюжетом
Doors Online — мобильная версия популярного хоррора из Roblox
Doors Online — мобильная версия популярного хоррора из Roblox
DDTank Universe — тактическая 2D-аниме-гача в духе Worms
DDTank Universe — тактическая 2D-аниме-гача в духе Worms
Hazard Days Extraction Shooter — выживание в постапокалиптическом мире
Hazard Days Extraction Shooter — выживание в постапокалиптическом мире
Spider Man 3 — очередная пародия или новая альтернатива для фанатов?
Spider Man 3 — очередная пародия или новая альтернатива для фанатов?
Under Par Golf Architect — симулятор гольф-архитектора с редактором полей
Under Par Golf Architect — симулятор гольф-архитектора с редактором полей
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив