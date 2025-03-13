MiniTales — тактическая RPG с элементами настольных игр и рогалика

MiniTales — новый мобильный проект, который появился на Android в США и ряде других стран. Это ролевая игра с элементами рогалика, в которой передвижение по игровому полю зависит от броска кубиков, как в настольных играх. В зависимости от выпавшего значения, ваши герои могут:

Отправиться в таверну для восстановления сил и улучшения навыков,

Посетить оракула , где можно приобрести карты-усиления,

Попасть в бой с вражеским отрядом или боссом.

Боевая система и стратегия

Сражения в MiniTales проходят в автоматическом формате, где игрок не может вмешиваться в ход битвы. Однако важно заранее подготовить свою команду, учитывая систему стихий:

Каждый персонаж и враг относится к одной из трёх стихий , влияющих на получаемый и наносимый урон .

Грамотный подбор героев может стать решающим фактором победы.

Максимальный состав отряда — 6 персонажей.

Система прокачки и реиграбельность

Герои получают улучшения прямо во время приключений с помощью карточек наёмников, стоимость которых начинается от 50 золотых монет. Это позволяет гибко адаптировать состав команды под текущие вызовы.

Чем MiniTales отличается от других RPG?

Разработчики MiniTales утверждают, что их проект это не просто рогалик в сочетании с RPG. Они делают акцент на уникальной комбинации случайности и стратегии, создавая бесконечную реиграбельность благодаря разнообразию игровых ситуаций и событий.





Итоги

Если вам нравятся настольные механики, рогалики и тактические RPG, MiniTales может стать отличным вариантом. Случайные события, проработанная система стихий и автоматические сражения делают игру динамичной и непредсказуемой. Следите за обновлениями — возможно, в будущем проект станет доступен и в других регионах!