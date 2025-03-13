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DC: Dark Legion — предзагрузка стартовала, релиз уже близко


11 марта 2025 года началась предзагрузка DC: Dark Legion — кросс-платформенной игры по вселенной DC. Клиент теперь можно скачать не только на PC (через отдельный лаунчер), но и в App Store и Google Play почти во всех странах, за исключением России. Официальный старт серверов запланирован на 14 марта в 3:00 по московскому времени.

Какие герои будут доступны?

На старте игры игрокам будет предложено более 200 лицензированных персонажей из вселенной DC. В одной команде смогут уживаться как супергерои, так и суперзлодеи, объединяясь в отряды и развивая собственную базу в Бэтпещере.


Геймплей и механики

В DC: Dark Legion предусмотрены PvP-битвы, сбор фрагментов героев и открытие сундуков с ресурсами. Сражения проходят в пошаговом авто-формате, где игроку остаётся только подбирать правильные комбинации персонажей и выстраивать синергию между ними.

Как изменилась игра?

С момента раннего пробного запуска DC: Dark Legion претерпела значительные изменения:

  • Добавлена система экипировки, расширяющая тактические возможности в бою.

  • Введены постройки, позволяющие защищать гражданских и укреплять базу.

Итоги

Если вам нравится вселенная DC и стратегии с элементами автобаттлераDC: Dark Legion может стать достойным вариантом. Следите за новостями, ведь 14 марта стартует полноценный релиз, и миллионы игроков смогут сразиться за звание лучшего тактика в мире супергероев!

Категория:
Новости / Новинки
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