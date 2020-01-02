TouchGrind BMX 2 - это игра, которая переносит вас в захватывающий мир городских гонок на BMX-велосипедах. Это продолжение оригинальной игры, которая стала настоящим хитом среди любителей экстремальных видов спорта. В этой новой версии игры вы найдете еще больше возможностей для выполнения невероятных трюков и улучшения своих навыков.
Одним из ключевых элементов TouchGrind BMX 2 является уникальная система управления с двумя пальцами. Вы будете использовать два пальца на экране вашего устройства, чтобы управлять велосипедом, наклоняя его в разные стороны и выполняя разнообразные трюки. Эта система управления придает игре реалистичность и позволяет чувствовать себя настоящим профессиональным гонщиком.
Графика в игре выполнена на высшем уровне. Вы сможете наслаждаться детально проработанными трассами, реалистичными анимациями и красочными окружающими мира. Каждый уровень предоставляет вам новые вызовы и возможности для проявления своего мастерства.
- Все уровни, велосипеды и материалы будут разблокированы в игре
Примечание: отключите интернет перед установкой.
Скачать Touchgrind BMX 2 (Мод, Unlocked) v2.1.20 MOD APK
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