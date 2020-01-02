Описание

TouchGrind BMX 2 - это игра, которая переносит вас в захватывающий мир городских гонок на BMX-велосипедах. Это продолжение оригинальной игры, которая стала настоящим хитом среди любителей экстремальных видов спорта. В этой новой версии игры вы найдете еще больше возможностей для выполнения невероятных трюков и улучшения своих навыков.





Одним из ключевых элементов TouchGrind BMX 2 является уникальная система управления с двумя пальцами. Вы будете использовать два пальца на экране вашего устройства, чтобы управлять велосипедом, наклоняя его в разные стороны и выполняя разнообразные трюки. Эта система управления придает игре реалистичность и позволяет чувствовать себя настоящим профессиональным гонщиком.





Графика в игре выполнена на высшем уровне. Вы сможете наслаждаться детально проработанными трассами, реалистичными анимациями и красочными окружающими мира. Каждый уровень предоставляет вам новые вызовы и возможности для проявления своего мастерства.