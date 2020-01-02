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Touchgrind BMX 2 (Мод, Unlocked)

Touchgrind BMX 2 (Мод, Unlocked) 2.1.20

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21
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Версия:
2.1.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Illusion Labs
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 780 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
40 865
Скриншоты
Описание

TouchGrind BMX 2 - это игра, которая переносит вас в захватывающий мир городских гонок на BMX-велосипедах. Это продолжение оригинальной игры, которая стала настоящим хитом среди любителей экстремальных видов спорта. В этой новой версии игры вы найдете еще больше возможностей для выполнения невероятных трюков и улучшения своих навыков.


Одним из ключевых элементов TouchGrind BMX 2 является уникальная система управления с двумя пальцами. Вы будете использовать два пальца на экране вашего устройства, чтобы управлять велосипедом, наклоняя его в разные стороны и выполняя разнообразные трюки. Эта система управления придает игре реалистичность и позволяет чувствовать себя настоящим профессиональным гонщиком.


Графика в игре выполнена на высшем уровне. Вы сможете наслаждаться детально проработанными трассами, реалистичными анимациями и красочными окружающими мира. Каждый уровень предоставляет вам новые вызовы и возможности для проявления своего мастерства.


Информация о модах
  • Все уровни, велосипеды и материалы будут разблокированы в игре

Примечание: отключите интернет перед установкой.

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Touchgrind BMX 2 (Мод, Unlocked) v2.1.20 MOD APK

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Скачать Touchgrind BMX 2 (Мод, Unlocked) 780 Мб Ссылка 2 780 Мб
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Старые версии Touchgrind BMX 2
Version 2.1.19


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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Touchgrind BMX 2 (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Ilya
Ilya 16 июля 2023 08:04
Не чего не скачивается хуета ещё та
-3
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