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Napoleon's Eagles

Napoleon's Eagles 1.5.20

Ты не просто расставляешь юниты — ты пишешь заново историю Европы
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Версия:
1.5.20
Требования:
Android 12
Разработчик:
Cyril Jarnot
Категория:
---
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 644 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Napoleon's Eagles — это мощная стратегическая машина, которая отправляет тебя в самую гущу Наполеоновских войн. От Египта до Москвы, от Альп до Ватерлоо — каждый сценарий охватывает ключевые операции с 1796 по 1815 год. Хочешь короткую кампанию? Пожалуйста. Хочешь попробовать всё разом и затащить империю через десятки сражений? Дерзай. Игра сохраняет дух классической настольной «Войны и мира», только теперь ты не за столом с фишками, а перед экраном, где всё оживает.


Управлять можно кем угодно — от самого Наполеона до Веллингтона, Блюхера, Кутузова. Napoleon's Eagles предлагает тонкие ходы, обманки, перегруппировки, морские битвы и наступления по всем фронтам. В одиночку против ИИ или в дуэли с живым противником — каждый бой требует ума, терпения и чувства момента. Тут побеждает не тот, у кого больше войск, а тот, кто играет на ход вперёд. Шанс переписать историю у тебя есть — и он начинается с первого приказа.


Информация о модах

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