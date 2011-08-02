Описание

Контакты & Телефон представляет собой удобное и многофункциональное приложение, которое значительно облегчает управление вашими телефонными звонками и контактами. Оно работает в тесной связке с drupe, предоставляя широкий спектр инструментов для эффективного управления вашей телефонной книгой и звонками. Одной из ключевых возможностей приложения является отображение идентификатора звонка, позволяя вам легко распознавать звонящего - будь то знакомый или незнакомец. Благодаря этой функции вы также можете заблокировать нежелательные звонки от неизвестных номеров, обеспечивая тем самым больший контроль над входящими вызовами.





Помимо этого, приложение предлагает удобный способ систематизировать вашу телефонную книгу, а также управлять вашей историей звонков. Вы можете легко находить нужных вам людей и перезванивать пропущенным вызовам из различных источников, включая социальные сети и мессенджеры. Одним из основных преимуществ приложения является возможность предотвращения звонков по нежелательным номерам или от анонимных источников, что способствует вашей безопасности и комфорту в использовании телефона.



