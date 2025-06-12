Описание

Guitar Girl - игра в которой вы сможете осуществить свою мечту. По сюжету вы будете девочкой, которая хорошо играет на гитаре, проходит квесты, решает сложные задачи. Однажды ты будешь играть перед сверстниками на гитаре, они будут уговаривать создать аккаунт в социальной сети, ты конечно же не откажешь!





После создания виртуального аккаунта вы постепенно будете набирать новых поклонников/подписчиков, играйте на музыкальных инструментах и наслаждайтесь жизнью, получайте новые предметы! Вы сможете наслаждаться успокаивающей гитарной музыкой. Играть на гитаре просто тапая по экрану смартфона. Лайки с соц сетях помогут вашему росту. Повышайте навыки игры на гитаре и развивайте фан-базу. Украшайте комнату девушки и гитару!







