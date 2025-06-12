Guitar Girl : Relaxing Music Game (Мод, Без рекламы) 7.2.0
Guitar Girl - игра в которой вы сможете осуществить свою мечту. По сюжету вы будете девочкой, которая хорошо играет на гитаре, проходит квесты, решает сложные задачи. Однажды ты будешь играть перед сверстниками на гитаре, они будут уговаривать создать аккаунт в социальной сети, ты конечно же не откажешь!
После создания виртуального аккаунта вы постепенно будете набирать новых поклонников/подписчиков, играйте на музыкальных инструментах и наслаждайтесь жизнью, получайте новые предметы! Вы сможете наслаждаться успокаивающей гитарной музыкой. Играть на гитаре просто тапая по экрану смартфона. Лайки с соц сетях помогут вашему росту. Повышайте навыки игры на гитаре и развивайте фан-базу. Украшайте комнату девушки и гитару!
- МЕНЮ МОД
- Неограниченный вентилятор
- Безграничная любовь
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Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.