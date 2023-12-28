Версия:
4.0.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Blyts
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:08
Возраст:
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 806
Описание
Nobodies Уборщик за убийцами - После того как наёмный убийца сделает свое дело, тебе нужно будет прибраться на месте притупления. Ты работает в секретной службе созданной государством, вас называют "Чистильщиками", нужно уничтожать тела и улики, что-бы никто ничего не заподозрил, нельзя оставлять следов.
Для игры вам потребуется хорошее логическое мышление. Ведь нужно помогать уничтожать членов Q-100, так именуется террористическая организация, они одержимы уничтожения мира при использовании совершенно нового биологического оружия.
Информация о модах
- Все миссии открыты (их можно открывать во время прохождения игры).
- Без рекламы
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Скачать Nobodies Уборщик за убийцами (Мод, Unlocked/Без рекламы) v4.0.19 MOD APK
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