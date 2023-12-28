Описание

Nobodies Уборщик за убийцами - После того как наёмный убийца сделает свое дело, тебе нужно будет прибраться на месте притупления. Ты работает в секретной службе созданной государством, вас называют "Чистильщиками", нужно уничтожать тела и улики, что-бы никто ничего не заподозрил, нельзя оставлять следов.





Для игры вам потребуется хорошее логическое мышление. Ведь нужно помогать уничтожать членов Q-100, так именуется террористическая организация, они одержимы уничтожения мира при использовании совершенно нового биологического оружия.