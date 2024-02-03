Slingshot Smash: Shooting Range (Мод, Много денег) 1.6.71
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
1.6.71
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:53
Возраст:
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
4 580
Slingshot Smash - это захватывающая игра-симулятор рогатки, которая обещает принести вам удовольствие и расслабление. В этой игре вас ждут яркие и увлекательные моменты, связанные с разрушением различных объектов. Ваша рогатка готова к стрельбе, и вы будете уничтожать все, что попадется на вашем пути.
Чем больше разрушения вы создаете, тем больше удовольствия вы получите от игры. Яркая графика и динамичный геймплей сделают ваши выстрелы незабываемыми. Slingshot Smash приглашает вас расслабиться и насладиться чувством удовлетворения, смотря, как вашими пулями разрушаются объекты на экране.
Информация о модах
Золотые монеты не кончаются.
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