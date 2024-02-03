Slingshot Smash - это захватывающая игра-симулятор рогатки, которая обещает принести вам удовольствие и расслабление. В этой игре вас ждут яркие и увлекательные моменты, связанные с разрушением различных объектов. Ваша рогатка готова к стрельбе, и вы будете уничтожать все, что попадется на вашем пути.





Чем больше разрушения вы создаете, тем больше удовольствия вы получите от игры. Яркая графика и динамичный геймплей сделают ваши выстрелы незабываемыми. Slingshot Smash приглашает вас расслабиться и насладиться чувством удовлетворения, смотря, как вашими пулями разрушаются объекты на экране.