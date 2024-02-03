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Slingshot Smash: Shooting Range (Мод, Много денег)

Slingshot Smash: Shooting Range (Мод, Много денег) 1.6.71

3
0
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
1.6.71
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
slingshot.building.destroy
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
4 580

Slingshot Smash - это захватывающая игра-симулятор рогатки, которая обещает принести вам удовольствие и расслабление. В этой игре вас ждут яркие и увлекательные моменты, связанные с разрушением различных объектов. Ваша рогатка готова к стрельбе, и вы будете уничтожать все, что попадется на вашем пути.


Чем больше разрушения вы создаете, тем больше удовольствия вы получите от игры. Яркая графика и динамичный геймплей сделают ваши выстрелы незабываемыми. Slingshot Smash приглашает вас расслабиться и насладиться чувством удовлетворения, смотря, как вашими пулями разрушаются объекты на экране.


Скриншоты

Информация о модах

Золотые монеты не кончаются.

 Теги темы: Много денег

Скачать Slingshot Smash: Shooting Range (Мод, Много денег) 1.6.71 взлом

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Скачать Slingshot Smash: Shooting Range (Мод, Много денег) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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