Warhammer 40,000: Freeblade (Мод, Много ресурсов) 6.0.8
Версия:
6.0.8
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Pixel Toys
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 581 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
23 983
Warhammer 40,000: Freeblade - это захватывающая игра в жанре экшн, которая переносит игроков в мир "Warhammer 40,000", где они берут под свой контроль мощного и тяжеловооруженного робота-рыцаря. В этой игре вы будете сражаться с различными врагами, используя широкий арсенал современного оружия. Геймплей предлагает богатый выбор уровней в различных игровых режимах, обеспечивая динамичное и разнообразное прохождение. Противники в игре представлены в виде разнообразных роботов, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и способностями. Эта игра предлагает впечатляющие визуальные эффекты и глубокий игровой процесс, который погрузит игроков в мир фантастических битв и стратегических сражений.
Информация о модах
- МЕНЮ МОДОВ
- Высокий урон (только при битве с боссом)
- Режим Бога (только при битве с боссом)
- Неограниченная валюта (никогда не уменьшается, сначала нужно достаточно)
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