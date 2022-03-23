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Warhammer 40,000: Freeblade (Мод, Много ресурсов)

Warhammer 40,000: Freeblade (Мод, Много ресурсов) 6.0.8

15
8
Скачать (581 Мб)
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Версия:
6.0.8
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Pixel Toys
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 581 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
23 983

Warhammer 40,000: Freeblade - это захватывающая игра в жанре экшн, которая переносит игроков в мир "Warhammer 40,000", где они берут под свой контроль мощного и тяжеловооруженного робота-рыцаря. В этой игре вы будете сражаться с различными врагами, используя широкий арсенал современного оружия. Геймплей предлагает богатый выбор уровней в различных игровых режимах, обеспечивая динамичное и разнообразное прохождение. Противники в игре представлены в виде разнообразных роботов, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и способностями. Эта игра предлагает впечатляющие визуальные эффекты и глубокий игровой процесс, который погрузит игроков в мир фантастических битв и стратегических сражений.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Высокий урон (только при битве с боссом)
  • Режим Бога (только при битве с боссом)
  • Неограниченная валюта (никогда не уменьшается, сначала нужно достаточно)
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Warhammer 40,000: Freeblade (Мод, Много ресурсов) 6.0.8 взлом

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Скачать Warhammer 40,000: Freeblade (Мод, Много ресурсов) 581 Мб Ссылка 2 581 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Warhammer 40,000: Freeblade (Мод, Много ресурсов)


Комментарии (2)
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Hdjdmx
Hdjdmx 2 апреля 2022 20:44

Полная херня 
+5
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Trane135
Trane135 23 марта 2022 19:02
Я так понял мод не работает ? Или я не разобрался просто ?
+8
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